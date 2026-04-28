Podujatie Študuj techniku na Slovensku priblíži technické odbory
Podujatie ponúkne interaktívny formát.
Autor TASR
Bratislava/Orechová Potôň 28. apríla (TASR) - Utorkové podujatie „Študuj techniku na Slovensku“ v obci Orechová Potôň priblíži technické odbory a ich pracovné príležitosti. Je určené pre stredoškolákov, učiteľov a kariérnych poradcov. Koná sa od rána do poobedia na Slovakia Ringu. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) Juraj Rybanský.
„Cieľom je ukázať technické odbory ako atraktívnu voľbu s reálnymi kariérnymi príležitosťami doma aj v zahraničí. Predstavíme ekosystém modernej mobility - od batérií a materiálov cez konštrukciu vozidiel, autonómne systémy a umelú inteligenciu až po inteligentnú infraštruktúru,“ uviedol Rybanský.
Podujatie ponúkne interaktívny formát. Študenti budú rozdelení do skupín a postupne prejdú tematickými zónami, ktoré kopírujú príbeh auta - od energie a materiálu až po inteligentnú dopravu budúcnosti. Zároveň si priamo zažijú výsledky výskumu a možnosti tém štúdia. Súčasťou bude aj kariérna a náborová zóna s prezentačnými stánkami fakúlt STU či ponukou pracovných príležitostí.
Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Peter Pellegrini.
„Cieľom je ukázať technické odbory ako atraktívnu voľbu s reálnymi kariérnymi príležitosťami doma aj v zahraničí. Predstavíme ekosystém modernej mobility - od batérií a materiálov cez konštrukciu vozidiel, autonómne systémy a umelú inteligenciu až po inteligentnú infraštruktúru,“ uviedol Rybanský.
Podujatie ponúkne interaktívny formát. Študenti budú rozdelení do skupín a postupne prejdú tematickými zónami, ktoré kopírujú príbeh auta - od energie a materiálu až po inteligentnú dopravu budúcnosti. Zároveň si priamo zažijú výsledky výskumu a možnosti tém štúdia. Súčasťou bude aj kariérna a náborová zóna s prezentačnými stánkami fakúlt STU či ponukou pracovných príležitostí.
Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Peter Pellegrini.