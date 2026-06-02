< sekcia Slovensko
PODVOD: Pribúdajú profily vydávajúce sa za policajtky
Tieto účty si podľa nich vytvárajú profily aj na ďalších platformách, kde fanúšikov presviedčajú, aby si platili za údajný exkluzívny obsah alebo obsah pre dospelých.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Na sociálnych sieťach pribúdajú profily, ktoré sa vydávajú za policajtky. Využívajú fotografie vytvorené umelou inteligenciou alebo kradnú fotky z iných profilov a následne kradnú videá z oficiálnych policajných profilov a lákajú ľudí na atraktívny či šteklivý obsah. Takéto profily môžu slúžiť na získavanie osobných údajov, finančné podvody, presmerovanie na podvodné stránky alebo budovanie falošného vzťahu, ktorý sa neskôr končí žiadosťou o peniaze či citlivé informácie. Upozornila na to polícia na sociálnej sieti.
„Problém je, že osoba na fotografiách často vôbec neexistuje. Za profilom môže stáť podvodník, ktorého cieľom nie je získať si sympatie, ale človek, ktorý žiada peniaze za šteklivý obsah,“ priblížili policajti.
Tieto účty si podľa nich vytvárajú profily aj na ďalších platformách, kde fanúšikov presviedčajú, aby si platili za údajný exkluzívny obsah alebo obsah pre dospelých. „Ľudia tak často platia za fotografie a videá osoby, ktorá v skutočnosti neexistuje a nemá nič spoločné s políciou,“ dodala polícia.
Pripomína, že je potrebné si overovať aj to, či človek na profile vôbec existuje. Polícia odporúča sledovať iba oficiálne účty, neposielať neznámym osobám peniaze ani osobné údaje, neklikať na podozrivé odkazy a nahlasovať falošné profily.
„Ak profil používa policajné videá alebo uniformu a zároveň láka na erotický či platený obsah, spozornite. Pravdepodobne nejde o policajtku, ale o marketingový trik alebo podvod,“ dodali policajti.
„Problém je, že osoba na fotografiách často vôbec neexistuje. Za profilom môže stáť podvodník, ktorého cieľom nie je získať si sympatie, ale človek, ktorý žiada peniaze za šteklivý obsah,“ priblížili policajti.
Tieto účty si podľa nich vytvárajú profily aj na ďalších platformách, kde fanúšikov presviedčajú, aby si platili za údajný exkluzívny obsah alebo obsah pre dospelých. „Ľudia tak často platia za fotografie a videá osoby, ktorá v skutočnosti neexistuje a nemá nič spoločné s políciou,“ dodala polícia.
Pripomína, že je potrebné si overovať aj to, či človek na profile vôbec existuje. Polícia odporúča sledovať iba oficiálne účty, neposielať neznámym osobám peniaze ani osobné údaje, neklikať na podozrivé odkazy a nahlasovať falošné profily.
„Ak profil používa policajné videá alebo uniformu a zároveň láka na erotický či platený obsah, spozornite. Pravdepodobne nejde o policajtku, ale o marketingový trik alebo podvod,“ dodali policajti.