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Podvodníci rozosielajú SMS správy s falošnými oznámeniami o pokutách
Občania majú možnosť overiť si uloženie pokút v gescii ministerstva vnútra (MV) aj ich stav online.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Podvodníci na Slovensku rozosielajú SMS správy s falošnými oznámeniami o uložení pokuty. Občania majú možnosť overiť si uloženie pokút v gescii ministerstva vnútra (MV) aj ich stav online. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Upozornil, že ministerstvo vnútra pokuty cez SMS neposiela.
Informácie sú dostupné na portáli ministerstva vnútra. „Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby,“ uviedol Neumann.
Priblížil, že po prihlásení sa užívateľ uvidí informácie o konkrétnom priestupku a spôsobe jeho riešenia. „Môžete sa tiež informovať o opatreniach k typu priestupku a pokiaľ ste osoba, ktorá má viacej záznamov o priestupku, môžete využiť vyhľadávanie podľa dátumu spáchania priestupku. Ak sankciou bola pokuta, ktorá ešte nebola uhradená, služba zobrazí aj pohľadávky, prípadne žiadosti k týmto pohľadávkam,“ poukázal hovorca. Prostredníctvom online služby je možné tiež podať žiadosť o uzatvorenie dohody o splátkach, o odklad platenia či o odpustenie dlhu.
Neumann doplnil, že overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné aj bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty.
Informácie sú dostupné na portáli ministerstva vnútra. „Ide o bezplatné informačné služby, na ich využívanie je však nevyhnutné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom, prostredníctvom ktorého sa používateľ prihlasuje do služby,“ uviedol Neumann.
Priblížil, že po prihlásení sa užívateľ uvidí informácie o konkrétnom priestupku a spôsobe jeho riešenia. „Môžete sa tiež informovať o opatreniach k typu priestupku a pokiaľ ste osoba, ktorá má viacej záznamov o priestupku, môžete využiť vyhľadávanie podľa dátumu spáchania priestupku. Ak sankciou bola pokuta, ktorá ešte nebola uhradená, služba zobrazí aj pohľadávky, prípadne žiadosti k týmto pohľadávkam,“ poukázal hovorca. Prostredníctvom online služby je možné tiež podať žiadosť o uzatvorenie dohody o splátkach, o odklad platenia či o odpustenie dlhu.
Neumann doplnil, že overiť si informácie o správnych deliktoch z objektívnej zodpovednosti je možné aj bez prihlásenia. V tomto prípade je však potrebné zadať prístupový kód z doručeného rozkazu o uložení pokuty.