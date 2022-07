Podvodníci s jazdenými vozidlami sa musia mať na pozore

Bratislava 7. júla (OTS) - Podvody s jazdenými vozidlami neobchádzajú ani slovenský trh. Stáčanie kilometrov, zamlčovanie informácií, zatajovanie záznamov o škodách… To všetko sú problémy, s ktorými sa záujemcovia o kúpu jazdených vozidiel stretávajú dlhodobo. Spomínané nekalé praktiky, žiaľ, vrhajú zlé svetlo na celý trh s jazdenými vozidlami a vzbudzujú nedôveru. Autobazar.EU a carVertical preto spojili sily a štartujú boj proti všetkým nepoctivým predajcom.V snahe pomôcť kupujúcim jazdených vozidiel spúšťa najväčší slovenský inzertný auto-moto portál Autobazar.EU možnosť vygenerovať si kompletný prehľad histórie vozidla.Overenie na Autobazar.EU je pohodlné a rýchle. Jediný údaj, ktorý záujemca potrebuje, je VIN kód. Ten je väčšinou uvedený priamo v inzeráte.Ide o šikovné a dostupné riešenie v boji proti podvodníkom.vysvetľuje Milan Konečný, CEO United Classifieds.Overenie histórie vozidla pre Autobazar.EU zabezpečí spoločnosť carVertical,z celej Európy, a teda aj dátami kradnutých áut za hranicami ČR a SR.hovorí Rokas Medonis, generálny riaditeľ carVertical.Spojenie najväčšieho inzertného portálu na Slovensku a nezávislej dátovej spoločnosti bude prínosom nielen pre kupujúcich, ale i pre trh s jazdenými vozidlami ako celok. Prispeje k sprehľadneniu ponuky a transparentnejšiemu jednaniu, zároveň pomôže aj férovým predajcom, ktorí často doplácajú na podvodníkov. Na konci dňa by toto partnerstvo malo viesť k zmene návykov pri kúpe jazdených vozidiel. Kontrola histórie vozidla by sa mohla stať neoddeliteľnou súčasťou tradičného procesu nákupu.Aj kúpa jazdeného vozidla môže byť transparentnáPodľa najnovších štatistík carVertical bolo na Slovensku stočených najmenej 10,54 % vozidiel, pričom najvyššie percento podvodov s najazdenými kilometrami zaznamenali značky BMW M5 a BMW radu 7. Ako uvádza Rokas Medonis, podvody s počtom najazdených kilometrov môžu navýšiť hodnotu jazdeného vozidla o 25 %. Tieto čísla potvrdzujú potrebu intenzívneho boja proti podvodníkom. Dnes, keď je dopyt po jazdených vozidlách vyšší ako kedykoľvek predtým, to platí ešte o to viac.Overenie histórie vozidla pomôže vyhnúť sa kúpe zle udržiavaného a nespoľahlivého vozidla.Uvidí aktuálny stav km a ich vývoj. Môže si skontrolovať informácie o registrácii, výbave, údržbe či lízingu. Získa prístup k záznamom o poškodeniach a k fotoarchívu. Zistí tiež, či vozidlo nie je kradnuté, exekučne blokované i to, ako bolo v minulosti používané. V neposlednom rade si môže overiť identitu vozidla a VIN. Všetko bude mať k dispozícii na jednom mieste – v ucelenom prehľade.