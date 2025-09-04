Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Slovensko

Podvodníci s legendou o výbere peňazí z banky to naďalej skúšajú

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Policajti nikdy neposielajú svoj služobný preukaz, nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť, ani nenútia inštalovať aplikáciu do mobilu.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Podvodné telefonáty s legendou o policajtovi, ktorý kontaktuje majiteľa účtu v prípade údajnej bankovej pôžičky, naďalej pokračujú. Na základe pretrvávajúcich skúseností na území Bratislavského kraja to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková. Upozornila zároveň na zmenu miesta, kde má údajne prísť k výberu finančnej hotovosti.

"Podvodníci si pôžičku už nevyberajú v Žiline, ale v Prešove. Legendy, ktoré podvodníci pri svojich telefonátoch využívajú, sú aj naďalej rovnaké, menia len mená a priezviská policajtov, pracovníkov NBS a banky," upozornila Šimková.

Opätovne upozornila, že policajti nikdy neposielajú svoj služobný preukaz, nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť, ani nenútia inštalovať aplikáciu do mobilu. V prípade podozrivých telefonických žiadostí neznámych osôb odporúčala takéto volania ukončiť a kontaktovať políciu.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému