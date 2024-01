Pohoda sa stala najlepším stredne veľkým festivalom v Európe

Bratislava 18. januára (TASR) - Pohoda sa stala Najlepším stredne veľkým festivalom na festivalových oceneniach European Festival Awards 2023. Ocenenia víťazným festivalom v jednotlivých kategóriách odovzdávali v stredu (17. 1.) počas slávnostného galavačera v holandskom Groningene v rámci showcaseového festivalu a hudobnej konferencie Eurosonic Noorderslag (ESNS) 2024. TASR o tom informoval PR manažér Jozef Hámorský.



Spresnil, že cenu za Najlepší stredne veľký festival získala Pohoda nielen vďaka hudobným profesionálom, ktorí finálne víťaza vyberajú. Ocenenia patrí slovenskému festivalu aj vďaka návštevníkom, ktorí v prvom kole hlasujú za svojho favorita. "Stredne veľký festival je na European Festival Awards daný dennou návštevnosťou od 10.000 až 39.999 ľudí," dodáva Hámorský.



"Ide o dobrú správu pre celú hudobnú scénu na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príbehu Pohody podieľajú, sme obklopení úžasnými ľuďmi - od tých, ktorí na festivale pracujú, cez dodávateľov, agentov a agentky, umelkyne a umelcov, až po tých, ktorí Pohodu definujú najviac - naše návštevníčky a návštevníci. Tí nás hlasovaním dostali do užšieho výberu, z ktorého nás potom vybrala odborná porota," komentoval ocenenie šéf Pohody Michal Kaščák. "Opakujem to často, ale teraz je ten najsprávnejší čas - ak by existovala cena pre najlepšie festivalové publikum, Pohoda je jednoznačný víťaz a sme za to vďační," dodal.



Ako ďalej informujú organizátori festivalu, Pohoda bola zároveň nominovaná tento rok aj na The Event Safety Award, ktorá sa udeľuje v oblasti bezpečnosti a zdravia podujatí, a The Take a Stand Award. Ide o ocenenie vyzdvihujúce spoločenské aktivity a iniciatívy európskych festivalov, ktoré dávajú vo svojom programe alebo aktivitách do popredia toleranciu, ľudskosť a porozumenie. "Pohoda bola na toto ocenenie nominovaná za svoje aktivity v rámci tém ako klimatická kríza, vojna na Ukrajine a LGBTI+, ktoré odzrkadľovali dianie na Slovensku v jej programe v roku 2023," uzatvára Hámorský.