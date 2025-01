Pohodu 2025 roztancuje česká kapela Monkey Business

Bratislava 28. januára (TASR) - Česká kapela Monkey Business roztancuje Pohodu 2025 svojou nespútanou šou plnou humoru a funky hudby. Informujú o tom organizátori na webstránke festivalu, ktorý sa uskutoční na letisku v Trenčíne od 10. do 12. júla.



Jedna z najúspešnejších a najvýraznejších českých skupín vystúpi na Pohode po prvý raz. Monkey Business sú na scéne už viac ako dvadsať rokov. "Za svoju popularitu vďačia chytľavej hudbe, humorom nabitými textami a hlavne nespútanými živými vystúpeniami plnými energie a dobrej nálady," približujú organizátori festivalu zoskupenie na čele s Matějom Ruppertom, Terezou Černochovou a Romanom Holým.



Monkey Business vznikli v roku 1999. Vo svojej produkcii miešajú rôzne hudobné žánre ako funk, soul, rock, jazz aj pop. V textoch svojim charakteristickým vtipom a iróniou reflektujú súčasné spoločenské témy. Na konte majú množstvo hitov, medzi najznámejšie piesne patria napríklad My Friends, Worst Lover Ever, Piece Of My Life či najnovší hit Ciao! Ciao! Ciao!. Na Pohode 2025 predstavia aj svoj nový album s názvom Když múzy mlčí, ktorého piesne majú na streamovacích platformách milióny vypočutí a pozretí.