Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Slovensko

Pohreb spisovateľa, scenáristu a dramaturga Jaroša bude v piatok v BA

.
Spisovateľ Peter Jaroš vo svojej pracovni, január 2025. Foto: archív autora

Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov.

Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Pohreb spisovateľa, scenáristu a dramaturga Petra Jaroša bude v piatok 13. novembra v Bratislave. Posledná rozlúčka sa začne poobede vo Veľkom evanjelickom kostole a pokračovať bude o 14.30 h na Ondrejskom cintoríne. TASR o tom informovala manželka zosnulého Zuzana Jarošová.

Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov. Do najširšieho povedomia slovenskej kultúry vošiel románom Tisícročná včela, ale rovnako ho preslávil aj Pacho, hybský zbojník.
.

Neprehliadnite

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Strelec z Krakova podľahol zraneniam