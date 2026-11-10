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Pohreb spisovateľa, scenáristu a dramaturga Jaroša bude v piatok v BA
Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Pohreb spisovateľa, scenáristu a dramaturga Petra Jaroša bude v piatok 13. novembra v Bratislave. Posledná rozlúčka sa začne poobede vo Veľkom evanjelickom kostole a pokračovať bude o 14.30 h na Ondrejskom cintoríne. TASR o tom informovala manželka zosnulého Zuzana Jarošová.
Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov. Do najširšieho povedomia slovenskej kultúry vošiel románom Tisícročná včela, ale rovnako ho preslávil aj Pacho, hybský zbojník.
Peter Jaroš zomrel v nedeľu (8. 11.) vo veku 86 rokov. Do najširšieho povedomia slovenskej kultúry vošiel románom Tisícročná včela, ale rovnako ho preslávil aj Pacho, hybský zbojník.