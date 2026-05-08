Pohyb je základom zdravého života: Toto radia odborníci
Autor TASR
Banská Štiavnica 8. mája (TASR) - Svetový deň pohybom ku zdraviu, ktorý pripadá na 10. mája, upozorňuje na význam pravidelnej fyzickej aktivity pre zdravie človeka. Nemocnica Agel Banská Štiavnica sa k tejto iniciatíve pripája aj tento rok a pripomína, že pohyb by mal byť prirodzenou súčasťou každodenného života bez ohľadu na vek či aktuálnu kondíciu. TASR o tom informovala manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Nedostatok pohybu patrí podľa odborníkov medzi najvýznamnejšie rizikové faktory vzniku civilizačných ochorení. Sedavý spôsob života prispieva k rozvoju srdcovo-cievnych ochorení, obezity aj cukrovky 2. typu. Moderný životný štýl zároveň spôsobuje, že ľudia trávia čoraz viac času pri technológiách a na pravidelný pohyb často zabúdajú.
„Fyzická neaktivita je označovaná za tichého zabijaka. Pravidelný pohyb pritom pomáha udržať optimálnu telesnú hmotnosť, zlepšuje prekrvenie mozgu, posilňuje kosti a svaly a znižuje riziko vzniku mnohých ochorení,“ uviedla Anna Zimanová, vedúca fyzioterapeutka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice Agel Banská Štiavnica. Zároveň podľa jej slov tiež zlepšuje náladu a schopnosť zvládať bežné denné činnosti. Pohyb je aj prevenciou starnutia.
Jedným z najčastejších problémov, s ktorými pacienti prichádzajú na rehabilitáciu, sú bolesti chrbta. „Pacienti s bolesťami celej chrbtice, najmä krčnej a driekovej, tvoria najväčšiu skupinu. Tieto ťažkosti úzko súvisia so sedavým spôsobom života a nedostatkom pohybu,“ priblížila Zimanová s tým, že mnohým z týchto ťažkostí bolo možné predísť práve pravidelnou fyzickou aktivitou.
Zimanová podotkla, že aj malé zmeny v dennom režime môžu mať výrazný pozitívny vplyv na zdravie. „Na začiatku dňa odporúčam poriadny nádych a výdych, zaradiť desať až 15 minút rýchlej chôdze a počas dňa nezabúdať na jednoduché pohyby, ako je zdvíhanie horných končatín nad hlavu či aktívne naťahovanie tela. Pomôže aj obyčajné pozeranie sa na strechy budov, ktoré prirodzene zapája pohyb krčnej chrbtice,“ vysvetlila Zimanová.
Ráno je podľa jej slov ideálne začať krátkym domácim cvičením a počas dňa využiť každú príležitosť na pohyb. „Pomáha aj plánovanie, zapísať si pohyb do diára rovnako ako pracovné stretnutia,“ odporúča Zimanová. Pri pohybe však treba myslieť aj na správny prístup. Častou chybou totiž býva preceňovanie vlastných síl, ignorovanie signálov tela či vynechávanie rozcvičky. Dôležitá je aj správna technika a sústredenie sa na vykonávaný pohyb.
