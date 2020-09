Poistné sa má medzi zdravotnými poisťovňami prerozdeľovať po novom

Bratislava 30. septembra (TASR) - Prerozdeľovací mechanizmus poistného medzi zdravotnými poisťovňami sa má zmeniť. Cieľom je podľa rezortu zdravotníctva, aby každá poisťovňa mala zdroje aj na liečbu ťažko chorých. Má sa preto zaviesť tzv. ex-post prerozdelenie. Zmenu, ktorá má priniesť milióny eur pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP), prináša novela zákona o zdravotnom poistení. V stredu ju schválila vláda.



Ministerstvo zdravotníctva poukazuje na to, že napriek kompenzácii nákladov prerozdeľovaním prostredníctvom indexov rizika jednotlivých poistencov existuje významná skupina poistencov, ktorých náklady na zdravotnú starostlivosť výrazne prekračujú kompenzáciu. Do procesu prerozdelenia sa má zaviesť prvok „nadlimitná suma“, ktorý už bol súčasťou procesu prerozdelenia v roku 2018, následne ho vypustili.



Opatrenie by mohlo priniesť do rozpočtu VšZP asi 9,5 milióna eur ročne na úkor súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Analýza vplyvov sa robila na základe vlaňajších dát o poistencoch.



Rezort tvrdí, že ak by hodnotenie rizika poistného kmeňa bolo v súčasnosti optimálne nastavené, takéto dodatočné prerozdeľovanie by prakticky nemalo dosah na výsledok prerozdelenia a nebolo by nutné ho opätovne zavádzať. "Avšak nadlimitná suma má vplyv na prerozdelenie vo významnej miere," poznamenal.



Účinnosť novely zákona navrhuje od januára 2021, niektoré opatrenia začnú platiť neskôr.