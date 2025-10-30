< sekcia Slovensko
Poisťovňa Dôvera: Úhrada liečby cystickej fibrózy má našu podporu
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) právo poisťovní namietať uznáva, no nemyslí si, že pri preplácaní lieku je problém.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. októbra (TASR) - Rozšírenie úhrady liečby na cystickú fibrózu má plnú podporu zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera a bude mať pozitívny vplyv na pacientov. Zároveň však poisťovňa musí dbať na efektivitu a transparentnosť využívania peňazí z verejného zdravotného poistenia. Práve preto voči rozhodnutiu ministerstva zdravotníctva preplácanie rozšíriť podala námietku. Pre TASR to uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. K finančnému hľadisku smerujú aj námietky, ktoré podala Union zdravotná poisťovňa.
„Namietali sme, že ministerstvo nedostatočne odôvodnilo, prečo sa pri uzatváraní zmlúv o podmienkach úhrady liekov (MAE zmluvy) výrazne odchýlilo od odporúčania Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Uzatvorilo zmluvu s úplne inými podmienkami, a tým vzniká pochybnosť, či lieky spĺňajú zákonné kritériá pre zaradenie do kategorizácie, najmä nákladovú efektívnosť,“ uviedol Štepianský. Ako dodal, ďalším dôvodom bolo nesprístupnenie všetkých podkladov potrebných k náležitému posúdeniu žiadosti členom poradného orgánu.
Viac detailov k podaniu námietok podľa neho aktuálne nie je možné poskytnúť a ani samotná námietka detaily neobsahuje. „Je to preto, lebo ako NIHO hodnotenie, tak aj MEA zmluva a ďalšie podklady obsahujú dôverné údaje, ktoré nemožno zverejniť a ani sa o ne oprieť v prípadnej argumentácii,“ vysvetlil.
Podanie námietok potvrdila aj Union zdravotná poisťovňa, zároveň zdôraznila, že nimi nespochybňuje medicínsky prínos lieku. „Nami podané námietky smerujú k finančnému hľadisku. Schválený návrh nie je po ekonomickej stránke v súlade s odporúčaním NIHO. V ďalšom kroku sa našimi námietkami v súlade s legislatívou bude zaoberať kategorizačná rada,“ uviedla za poisťovňu Martina Haršányiová.
Denník N vo štvrtok zverejnil informáciu, že poisťovne Dôvera a Union ZP namietajú preplácanie inovatívnej liečby cystickej fibrózy zo zdrojov zdravotných poisťovní. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) právo poisťovní namietať uznáva, no nemyslí si, že pri preplácaní lieku je problém.
