Poisťovňa Dôvera uzavrela vlaňajšok so ziskom 29,38 milióna eur

Bratislava 16. apríla (TASR) - Súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera uzavrela vlaňajšok so ziskom 29,38 milióna eur. Čiastku 5,88 milióna eur presunie do rezervného fondu. Zvyšná suma, 23,50 milióna eur, pôjde do nerozdeleného zisku minulých rokov. TASR o tom informoval PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



„Uvedený zisk sme dosiahli primárne mimo verejného zdravotného poistenia, t. j. v okruhu prevádzkových činností. Ide najmä o pozitívny efekt zmeny sadzby dane z príjmov na výšku odloženej daňovej pohľadávky, úrokové výnosy z disponibilných hotovostných zostatkov, prehodnotenie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku,“ ozrejmil.



Zdravotná poisťovňa priblížila, že minuloročný zisk predstavuje 0,98 percenta zo zákonom stanoveného limitu. „Maximálna výška zisku z verejného zdravotného poistenia pre zdravotné poisťovne je obmedzená na jedno percento z poistného po vykonaní povinného doplnenia rezervného fondu,“ podotkla v stanovisku.



Dôvera poukázala na to, že za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vlani uhradila o 79 miliónov eur viac, ako boli sumy stanovené platnou legislatívou.