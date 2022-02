Poisťovňa: Počas pandémie stúpol počet obéznych ľudí

Bratislava 12. februára (TASR) – Počas pandémie rastie počet pacientov s obezitou, trpia ňou najmä mladí. Upozorňuje na to Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Nárast počtu obéznych poistencov evidujú aj súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union.



"Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa v minulom roku liečilo na obezitu približne 7000 pacientov, čo predstavuje desaťpercentný nárast oproti roku 2020. Skoro tretinu z nich predstavuje mládež vo veku 11 až 17 rokov," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Eva Peterová.



Počet pacientov s obezitou narastá aj v Union ZP. Podľa údajov sa od roku 2019 zvýšil o 4,3 percenta. Najviac pacientov s obezitou eviduje Union vo veku 11 až 20 rokov, ktorých zároveň medziročne najviac pribudlo. Druhú najväčšiu skupinu pacientov s obezitou tvorili deti do desať rokov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Mierny nárast poistencov s obezitou eviduje aj ZP Dôvera. "Nie je to však dramatický nárast. Najväčší výskyt obezity vidíme vo vekovej skupine desať až 14 rokov, no, paradoxne, počet týchto detí s vykázanou obezitou z roka na rok klesá," skonštatoval PR manažér poisťovne Branislav Cehlárik.



V boji s obezitou zdravotné poisťovne apelujú najmä na dôležitosť preventívnych prehliadok. "Práve tam dochádza k odhaleniu a podchyteniu," spresnil Cehlárik. Dupaľová Ksenzsighová priblížila, že v rámci prehliadky majú poistenci Unionu napríklad zadarmo možnosť zmerania výšky cholesterolu v krvi.



Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka niekoľko benefitov na manažovanie telesnej hmotnosti, ako napríklad čiastočnú úhradu pobytu vo vybraných kúpeľoch. Poisťovňa tiež napríklad prispieva poistencom na preventívne športové prehliadky, ponúka zľavu na výživové poradenstvo, domáce cvičenia či fit knihy.