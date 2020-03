Poisťovne: Nová vláda bude musieť dofinancovať zdravotníctvo

Bratislava 20. marca (TASR) – Nová slovenská vláda bude musieť dofinancovať rezort zdravotníctva. Tvrdí to Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR. Dôvodom pre takýto krok je novovzniknutá situácia okolo ochorenia COVID-19. Asociácia očakáva, že ak k urýchlenému dofinancovaniu nedôjde, zhorší sa dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti.



Už pred nástupom pandémie nového koronavírusu chýbalo podľa AZP SR v rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2020 najmenej 193 miliónov eur. "Teraz k tomu pribudne čo najrozsiahlejšie testovanie obyvateľov, ktoré je kľúčové pre zvládnutie pandémie, ako aj opatrenia na vybavenie oddelení, ktoré sa budú starať o pacientov s novým koronavírusom," komentovala výkonná riaditeľka AZP SR Katarína Kafková.



Podľa šéfky AZP SR prípadné odloženie platby sociálnych a zdravotných odvodov na obdobie troch mesiacov, a to za marec až máj 2020, ktoré avizoval rezort hospodárstva, povedie k ďalšiemu dramatickému zníženiu príjmov verejného zdravotného poistenia. Asociácia upozorňuje na to, že je potrebné zvážiť akékoľvek ďalšie zásahy do zdravotných odvodov potrebných na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.



"Veríme, že nová vláda bude otvorene diskutovať so všetkými subjektmi, ktorých sa táto situácia dotýka – od nemocníc a zdravotníkov až po zdravotné poisťovne, aby sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť pre pacientov bezproblémový nákup testov, liekov, ochranných pomôcok a ďalšej nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti," uzavrela Kafková.