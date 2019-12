Poisťovne: Pri zimných športoch je na mieste zvýšená opatrnosť

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zimné mesiace lákajú mnohých Slovákov urobiť si dovolenku na horách, ktorá je spojená s lyžovaním. Na lyžovačke môžu nastať aj nepríjemné chvíle, a to v momente zranenia, okradnutia alebo v prípade spôsobenia škody niekomu inému.



"Najčastejšie úrazy, ktoré nám klienti z lyžovačiek hlásia, sú vykĺbenia, podvrtnutia, zlomeniny horných alebo dolných končatín a rebier, poranenia kĺbov, členkových a kolenných väzov, ale aj otrasy mozgu, odreniny a rany zo zľadovatenej plochy svahu. Tieto úrazy vznikajú väčšinou narazením do iného lyžiara, nabratím nekontrolovateľnej rýchlosti končiacej pádom, narazením do snežného dela alebo výskokmi cez umelo urobené skokanské mostíky," konštatuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.



Podľa štatistík poisťovne až 80 % úrazov vzniká na slovenských svahoch, zvyšných 20 % hlásia klienti zo zahraničia, najmä z Rakúska, Talianska a Francúzska.



"Ak utrpíte úraz v Európe, liečebné náklady vám kryje Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten však nepokrýva napríklad náklady za transport, ktoré sa pri leteckom prevoze pohybujú aj v desaťtisícoch eur. Navyše, vo viacerých európskych krajinách sa platí spoluúčasť za ošetrenie či vysoké poplatky za lieky," upozorňuje Muthová.



"Na lyžovačke v zahraničí sa nemusíte zraniť len vy, ale taktiež môžete spôsobiť škodu na zdraví či majetku iného lyžiara. Takúto škodu si poškodení, najmä v zahraničí, neváhajú vymáhať aj súdnou cestou. Príčinou väčšiny úrazov na svahoch býva, že do lyžiara, ktorý ide z kopca alebo stojí na kopci alebo pri vleku, narazí iný lyžiar. Odporúčame preto nezabúdať aj na poistenie zodpovednosti," zdôrazňuje hovorkyňa.



"Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, stačí riadne zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara či iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku, kryje tuzemské cestovné poistenie. Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou, stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne alebo sa zraníte," pripomína riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqa Silvia Vlasková. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 eur, ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc eur. V prípade poistenia náklady do limitu plnenia uhradí poisťovňa. Tuzemské cestovné poistenie okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na pobyt, ako aj zodpovednosť za škodu, ktorú klient spôsobí inému napríklad zrážkou na svahu.



Vlasková však upozorňuje na riziká pri spôsobení poistnej udalosti v zahraničí. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. "Aj preto ľuďom radíme, aby si pred odchodom na lyžovačku v zahraničí pri uzatváraní cestovného poistenia určite nezabudli pripoistiť zodpovednosť za škodu, ktorá kryje náklady na liečbu zraneného lyžiara, jeho transport do nemocnice, zničenú či poškodenú lyžiarsku výstroj alebo právnika," radí Vlasková.



V prípade, že lyžiar takéto poistenie nemá a ukáže sa, že za zrážku a zranenie nesie zodpovednosť, bude musieť náklady za vzniknutú škodu, ktoré sa často pohybujú v desiatkach tisíc eur, zaplatiť sám.