Pojednávanie so Štefanom Á. naplánované na 19. januára bolo zrušené

Bratislava 4. januára (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku najnovšie zrušil hlavné pojednávanie so Štefanom Á. v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza vytýčené na 19. januára. Dôvodom sú protiepidemiologické opatrenia. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Na stránke ŠTS naďalej figuruje pojednávanie so Štefanom Á. naplánované na 26. januára.



Pôvodne zrušil ŠTS termín pojednávania z 12. januára a presunul ho na 19. januára. Dôvodom prvého zrušenia bolo, že na 12. a 13. januára Najvyšší súd (NS) SR v decembri odročil verejné zasadnutie s obžalovaným Marianom K. a exriaditeľom TV Markíza Pavlom R. Dvojica neprávoplatne odsúdená v kauze zmeniek však mala vypovedať ako svedkovia práve 12. januára na procese so Štefanom Á. na ŠTS.



Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu v tejto veci podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta 22. júna. Štefan Á. doteraz figuroval v kauze, kde už koncom februára neprávoplatne odsúdili Pavla R. a Mariana K., ako obvinený. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Mariana K., vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s neprávoplatne odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.



ŠTS 27. februára uznal Mariana K. a Pavla R. za vinných z falšovania zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Rozsudok nebol právoplatný a NS SR mal pôvodne rozhodovať o odvolaniach 15. decembra. Pavol R. sa však nedostavil z dôvodu práceneschopnosti, keď deň predtým mu mal neznámy útočník údajne poraniť pri behu zrak.



Následne polícia Pavla R. zadržala a senát NS SR ho 16. decembra minulého roka zobral z dôvodu možného úteku do väzby. Dovtedy bol monitorovaný elektronickým náramkom.