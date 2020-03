Pojednávanie so Zoltánom A. na súde Bratislava V je presunuté na máj

Bratislava 20. marca (TASR) - Hlavné pojednávanie so Zoltánom A. a jeho spoločníkom Jánom M. v prípade krátenia dane naplánované na Okresnom súde Bratislava V na pondelok (23. 3.) marca je zrušené a vo veci je vytýčený nový termín na 20. mája. Vyplýva to z rozpisu činnosti Okresného súdu Bratislava V, zverejneného na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.



Zoltán A. čelí obvineniu z krátenia dane a poistného spolu s Jánom M. V tomto prípade im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Podľa portálu dlznik.sk má Zoltán A. nedoplatok na daniach vyše milióna eur. V prípade sa minulý rok viackrát odročovalo, a keď sa pojednávalo, tak bola z procesu vylúčená verejnosť vrátane médií. Zoltán A. okrem toho dával súhlas svojmu obhajcovi na konanie v neprítomnosti.



Zoltána A. 30. decembra 2019 senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odsúdil na trest 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia za úkladnú vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rozsudok bol právoplatný vzhľadom na to, že Zoltán A. súhlasil s dohodou o vine a treste. Senát ŠTS však vtedy neschválil dohodu o vine a treste medzi Zoltánom A. a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Ten mu navrhoval pôvodne trest 10 rokov odňatia slobody. V prípade vraždy novinára Kuciaka bol sprostredkovateľom.



Od augusta minulého roku čelí Zoltán A. spolu s ďalšími osobami obvineniu v príprave vrážd prokurátora ÚŠP Maroša Žilinku, prokurátora Generálnej prokuratúry SR (GP) Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica. Obvinil ho Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.