Pojednávanie v kauze Očistec sa posúva na 8. júna
Proces v kauze Očistec sa na banskobystrickom pracovisku ŠTS začal 11. mája a súd ho hneď v prvý deň odročil.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. mája (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zrušil pondelkový (1. 6.) termín hlavného pojednávania v kauze Očistec s obžalovaným Norbertom B. a spol. Ďalší termín pojednávania je naplánovaný na 8. júna. Upozornil na to Denník N a pre TASR to v stredu potvrdila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová.
„Hlavné pojednávanie v tejto trestnej veci bolo 1. júna zrušené z dôvodu, že obžalovaný Roman S. a jeho obhajca prevzali predvolanie na pojednávanie doručované spolu s uznesením o spojení veci 18. mája až v rámci úložnej doby 25. mája. Obžalovaný následne na otázku súdu uviedol, že nesúhlasí so skrátením lehoty päť pracovných dní na prípravu na hlavné pojednávanie,“ vysvetlila pre TASR Pulman Erdélyiová.
Proces v kauze Očistec sa na banskobystrickom pracovisku ŠTS začal 11. mája a súd ho hneď v prvý deň odročil. Prokurátor neprečítal ani obžalobu. Dôvodom bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Podľa hovorkyne ŠTS k spojeniu vecí došlo na neverejnom zasadnutí 13. mája.
Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V prvý deň procesu sa do súdnej siene dostavili všetci desiati obžalovaní, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.
Práve obhajoba Dušana K. prišla s návrhom na spojenie vecí. Prelínajú sa a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Ako vtedy reagoval prokurátor, nevníma to ako obštrukciu, podľa neho to priebeh konania nijako nenaruší.
Na lavici obžalovaných sedí aj niekdajší prezident Finančnej správy František I. a vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S., Milan M. a podnikateľ Boris T.
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný.
