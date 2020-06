Prokurátor V.Turan začal výsluch Mariana K., pýtať sa bude veľa otázok

Pezinok 19. júna (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan začal 18. deň pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka výsluch obžalovaného Mariana K. Na úvod Turan uviedol, že sa bude Mariana K. pýtať veľa otázok. Prvé z nich sa týkajú jeho vzťahu s Alenou Zs.



Turan sa Mariana K. pýtal, ako dlho pozná Alenu Zs. Obžalovaný odpovedal, že sa poznajú približne od roku 2012. Alena Zs. mu mala vysvetliť svoju ťažkú životnú situáciu, v súvislosti s tým, že je samoživiteľka. Žiadosti o pomoc od rôznych žien dostával Marian K. pravidelne, myslí si, že je to pri podnikateľoch bežná vec. Viacero žien takto podporoval a ich deti považoval za svoje "krstné deti".



Predsedníčka senátu Ružena Sabová sa pýtala na to, odkedy platil peniaze dcére Aleny Zs., ako to podľa nej vyplynulo aj zo správ Tatra banky. Obžalovaný tvrdí, že jej posledné tri až štyri roky posielal 1000 eur mesačne. Podľa vlastných slov Marian K. prispel aj na dovolenky Aleny Zs. a jej dcéry.



Pred začatím výsluchu prokurátora predložil obhajca obžalovaného Marek Para nový dôkaz v podobe operatívnej správy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z iného trestného spisu. Správa má podľa Paru hovoriť o tom, že NAKA vyšetrovala ešte v novembri 2019, týždne po podaní obžaloby na Mariana K. a spol., alternatívne verzie vraždy Jána Kuciaka. "Polícia preveruje aj iné možnosti vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré podľa môjho predpokladu smerujú do lokality Veľký Meder," uviedol Marian K.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.



Pojednávanie v kauze vraždy J. Kuciaka pokračuje čítaním Threemy



Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) čítaním komunikácie cez aplikáciu Threema. Nasledovať by malo pokračovanie výsluchu obžalovaného Mariana K. Ten ešte v stredu (17. 6.) avizoval, že bude odpovedať iba na otázky prokurátora a senátu, nie splnomocnencov poškodených. V piatok sa očakáva aj doplnenie výpovede Aleny Zs.







Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová čítala komunikáciu z konca februára 2018, teda pár dní po tom, ako boli nájdené telá Kuciaka a Kušnírovej. Marian K. a Alena Zs. cez Threemu uvažovali, kto mohol dať novinára zavraždiť. Cez aplikáciu si písali o tzv. talianskej stope a poslednom článku Kuciaka o talianskej mafii na Slovensku.



Po čítaní Threemy súd pristúpil k čítaniu správy Tatra banky o bankovom účte dcéry Aleny Zs. Vzhľadom na bankové tajomstvo bola z tejto časti pojednávania vylúčená verejnosť vrátane novinárov.



Marian K. sa v stredu vo svojej spontánnej časti výpovedi vyjadroval najmä k svedkom a hodnotil ich dôveryhodnosť. Zoltánovi Andruskóovi a Petrovi Tóthovi vyčítal podľa neho nezrovnalosti a klamstvá v ich výpovediach.



Splnomocnenec poškodených Daniel Lipšic považuje jeho výpoveď skôr za záverečnú reč vzhľadom na to, že práve tá slúži na záverečné zhodnotenie dôkazov. Zároveň však dodal, že obžalovaný má na to právo, s čím súhlasil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan. Ten bude viesť i piatkový výsluch Mariana K., od ktorého sa očakáva doplnenie výpovede spoluobžalovanej Aleny Zs.