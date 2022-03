Pojednávanie vo veci vydierania v kauze baru Fatima odročili

Trnava 15. marca (TASR) – Plánované utorkové hlavné pojednávanie v 20-ročnej kauze trenčianskeho baru Fatima sa neuskutočnilo, súd ho odročil na 10. mája. Podľa hovorkyne Krajského súdu v Trnave Jany Kondákorovej na to neboli splnené podmienky. So snahou o obnovu konania v prípade uspeli trenčianski podnikatelia Jozef Strelčík a Ondrej Janíček, ktorých už v prípade odsúdili.



V roku 2001 dvojicu vtedajšia sudkyňa OS Trenčín a neskôr štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika J. odsúdila za vydieranie považskobystrického podnikateľa Tibora Jurisu. Podnikatelia tvrdili, že Jurisa podpísal krivú výpoveď, právny zástupca Janíčka Daniel Lipšic v roku 2020 uviedol, že pôvodný rozsudok sudkyne bol zmanipulovaný a vyhlásený pod vplyvom korupcie.



Obnovenie povolil v roku 2020 OS Trenčín, kde sa doteraz pojednávania konali. Jeho zaujatosť podľa Kondákorovej namietal Janíček, vec bola preto posunutá na OS Trnava.



Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj dnes zdevastovaný bar, o ktorý mali záujem Čongrádyovci. Tí mali Janíčka násilím prinútiť prepísať bar na nich.