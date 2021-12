Pokiaľ ľudia zver v zime nevyrušujú, nehrozí im, že by ich napadla

Bratislava 27. decembra (TASR) - Zver je počas zimy v pokojovom režime, šetrí svojou energiou. Pokiaľ ľudia zver nevyrušujú, prakticky im nehrozí, že by ich nejaká zver napadla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.



"V prípade, že je zver vyrušená, skôr uniká pred človekom, ako by ho mala napadnúť. Pokiaľ je však zver vyrušená na krátku vzdialenosť, bezpečnú zónu daného jedinca, môže zaútočiť napríklad diviak, medveď," podotýka Debnárová. Dodala, že zver sa väčšinou zdržiava v blízkosti kŕmidiel či na slnečných, južných stráňach, kde má úkrytové možnosti.



Srnčia zver sa podľa hovorkyne prevažne zdržiava na poľnohospodárskych kultúrach, sústredená v čriedach, kde má prehľad o okolí a dostatok slnečného žiarenia. Diviaky vyhľadávajú v čriedach mladiny na slnečných stráňach. "Vyhľadáva plody lesných stromov, kde rozrýva pôdny kryt. Rovnako ako srnčia zver si šetrí energiu v období zimy," poznamenala Debnárová.



Medvede sa ukladajú v zime na zimný spánok. V prípade oteplenia vylezú z úkrytu a možno badať ich prítomnosť na snehu, približuje Debnárová. "Pokiaľ však je v zime pomerne teplo, bez snehovej pokrývky, približne plus päť stupňov Celzia, nemusia zaľahnúť vôbec," dodala.



Pokračuje, že vlky žijú vo svorkách a zdržiavajú sa napríklad v blízkosti kŕmnych zariadení alebo vyhľadávajú korisť, ako je diviačia a jelenia zver. Často prechádzajú väčšie vzdialenosti. Je ťažké ich podľa hovorkyne v prírode spozorovať, ich prítomnosť prezradia len stopy v snehu.