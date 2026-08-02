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Pokles hladiny Dunaja odhalil muníciu z 2. svetovej vojny

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Na snímke hladina Dunaja pri Vodnom diele Gabčíkovo v bratislavskej mestskej časti Čunovo v piatok 31. júla 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Oznámenie o náleze objektu prijali policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Bátorove Kosihy.

Autor TASR
Virt 2. augusta (TASR) - Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na miesto nálezu sa aktuálne presúva výjazdová skupina z Kriminalisticko-expertízneho ústavu Prezídia Policajného zboru Bratislava s cieľom identifikácie neznámeho objektu. Premávka po rieke Dunaj je pozastavená. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Oznámenie o náleze objektu prijali policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Bátorove Kosihy. Policajná hliadka sa okamžite presunula k rieke Dunaj do obce Virt, kde sa mal nachádzať doposiaľ neznámy objekt. Hodnovernosť oznámenia hliadka preverila a následne potvrdila.

Policajti na mieste bezodkladne vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. Na miesto nálezu sa dostavil aj policajný pyrotechnik Pohotovostného policajného útvaru KR PZ Nitra s cieľom obhliadky miesta nálezu. Na miesto sa presúva aj výjazdová skupina z Kriminalisticko-expertízneho ústavu Prezídia PZ Bratislava, ktorá zhodnotí, či ide o muníciu z druhej svetovej vojny.
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