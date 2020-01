Pokračovanie štrajkovej pohotovosti na FIIT STU fakultu prekvapilo

Bratislava 30. januára (TASR) – Pokračovanie štrajkovej pohotovosti zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave vedenie fakulty prekvapilo. Ako pre TASR uviedla Monika Karoliová z FIIT STU, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT Ivana Kotuliaka, v stredu (29. 1.) sa uskutočnilo rokovanie za účasti riaditeľa Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Petra Lacka a bývalého prodekana Mariána Šimka, pričom riaditeľ ústavu oznámil dekanovi, že sa situáciu pokúsi upokojiť. Šimko spolu s Lackom a ďalšími 29 zamestnancami fakulty sú zároveň zamestnancami v štrajkovej pohotovosti.



"Rokovania sa uskutočňovali pravidelne od 14. januára a pravidelne sa na nich zúčastňoval aj mediátor, predseda predstavenstva Milan Ftáčnik. Mysleli sme si, že postupne spejeme k dohode," vyplýva zo stanoviska FIIT STU s tým, že v stredu večer sa podľa fakulty ukázalo, že dohody nie sú dodržané ani zo strany tých, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti.



Zamestnanci vo svojom vyhlásení píšu, že bez dôvery vo vedenie a osobu Kotuliaka nedokážu ďalej pôsobiť na fakulte tak, aby to bolo v súlade so zásadami ich morálnej integrity. "Preto žiadame, aby dekan Ivan Kotuliak vyvodil osobnú zodpovednosť a okamžite rezignoval na post dekana FIIT," uviedli. V opačnom prípade hrozia ostrým štrajkom. "Dekan Ivan Kotuliak nemá našu dôveru. Porušil verejný sľub a účelovo zamestnal 18 nových ľudí," argumentujú. Kotuliak podľa nich svojím konaním ohrozil záujem fakulty na férovom a demokratickom priebehu senátnych volieb a poškodil dobré meno univerzity.



Zamestnanci v štrajkovej pohotovosti zároveň žiadajú Akademický senát (AS) STU, aby sa na svojom mimoriadnom zasadnutí 3. februára opätovne zaoberal a prehodnotil rozhodnutie o neplatnosti januárových volieb do AS FIIT STU. "My si vážime najvyšší demokratický orgán STU, preto výsledky volieb, tak ako ich oznámil AS STU, rešpektujeme," uvádza sa v stanovisku FIIT STU.



Členovia štrajkovej pohotovosti sú v prípade, že Kotuliak nevyvodí osobnú zodpovednosť, pripravení k 17. februáru vstúpiť do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. "Zároveň sme nemilo prekvapení, že kolegovia v štrajkovej pohotovosti sa rozhodli z našich študentov urobiť rukojemníkov," zdôraznila Karoliová.