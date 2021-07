Pokračuje pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K.

Bývalá prokurátorka potvrdila, že jej dal Dušan K. pokyn k väzbe Kudličku



Na snímke bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. v sprievode príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 8. júla 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ľudovít Makó potvrdil, že odovzdal Dušanovi K. odmenu 50.000 eur

Na snímke svedok Ľudovít Makó pred hlavným pojednávaním s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) 8. júla 2021 v Pezinku. Foto: TASR

Makó spresnil, že s Dušanom K. riešili spolu viaceré záležitosti

Na snímke bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. v sprievode príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 8. júla 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ľudovít Makó potvrdil, že prevzal časti vyšetrovaciého spisu

Na snímke svedok Ľudovít Makó pred hlavným pojednávaním s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. na Špecializovanom trestnom súde 8. júla 2021 v Pezinku. Foto: TASR – Jakub Kotian

Pezinok 8. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje počas štvrtka hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Pojednávanie je naplánované aj na budúci týždeň.Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská by mala počas štvrtka vypočuť dvoch svedkov, a to kajúcnika a bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a niekdajšiu prokurátorku z Úradu špeciálnej prokuratúry Blanku Godžovú. Všetci sú aktuálne prítomní na súde.V stredu (7. 7.) na súde vypovedal niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman a podnikateľ Viliam Ružička, kamarát Dušana K. Bývalý špeciálny prokurátor sa rozhodol v stredu vypovedať. Pred samosudkyňou ŠTS Záleskou vyhlásil, že je nevinný, a odmietol návrh samosudkyne na uzavretie dohody o vine a treste.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana K. Ten čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Zákonná sudkyňa ŠTS Pamela Záleská vytýčila aj termín hlavného pojednávania na 7. až 9. a následne na 13. až 15. júla.Bývalá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Blanka Godžová na súde potvrdila, že dostala pokyn od Dušana K. týkajúci sa väzby šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Hlavné pojednávanie v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. pokračuje na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výpoveďami svedkov.priblížila Godžová dôvod, prečo riešila prípad Kudličku práve ona. Zároveň podľa svojich slov dostala inštrukcie, že jej zavolá aj Dušan K.doplnila.Spresnila, že na druhý deň od rozhodnutia o prepustení Kudličku sa jej ozval dozorujúci prokurátor prípadu Michal Stanislav a pýtal sa jej, prečo nepodala sťažnosť.vysvetlila Godžová. Pripustila, že ak by pokyn nedostala, sťažnosť by podala.dodala.Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. odovzdal 50.000 eur. Mal za to zariadiť, aby prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nepodala sťažnosť voči rozhodnutiu o prepustení z väzby šéfa zločineckej skupiny Ľubomíra Kudličku.Makó sa s Dušanom K. pozná podľa svojich slov od roku 2015, zoznámili sa na spoločenskej akcii a udržiavali priateľský vzťah.opísal Makó. Dodal, že poznal aj Františka Böhma, bývalého SIS-kára a podnikateľa. Böhm ho podľa jeho slov oslovil, aby mu pomohol vyriešiť problém s Kudličkovou väzbou, a to cez Dušana K.opísal Makó. Odmenou podľa Makóa malo byť 100.000 eur.Keď sa prepustenie Kudličku z väzby podarilo a prokurátorka ÚŠP nepodala voči tomu sťažnosť, stretol sa Makó s Böhmom a prerozdelili si peniaze. Po 25.000 eur išlo Makóovi a Böhmovi.priblížil Makó. Zdôraznil, že Kudličku nepoznal a nikdy nebol súčasťou zločineckej skupiny takáčovcov.Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó pomáhal riešiť bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. viaceré záležitosti. Jednou z nich boli aj previerky na Národnom bezpečnostnom úrade. Makó to uviedol pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku.priblížil Makó.Po otázkach prokurátora či obhajoby Dušana K. opätovne potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi odovzdal 50.000 eur za to, že zariadi, aby prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nepodala sťažnosť voči rozhodnutiu o prepustení z väzby šéfa zločineckej skupiny Ľubomíra Kudličku.spomenul Makó. Peniaze do troch dní od prevzatia odovzdal bývalému špeciálnemu prokurátorovi.priblížil Makó.Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku potvrdil, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. mu odovzdal úradné listiny súvisiace s trestným činom, v ktorom mal Makó figurovať ako podozrivý. Listiny sa našli v polovici septembra 2020 u Makóovej priateľky.Obžaloba voči Dušanovi K. hovorí aj o vynášaní častí vyšetrovacieho spisu pre Makóa.opísal Makó.Opakovane počas výpovede zdôraznil, že listiny boli pri zaistení zabalené a pred svojim zadržaním ich ani nečítal. Podľa jeho slov listiny ležali voľne pohodené v dome.dodal Makó.Makó tiež potvrdil, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu, sprístupnením vyšetrovacieho spisu.V júli 2020 sa Makó prvýkrát od známeho, vyšetrovateľa Mariána Kučerku, dozvedel, že je v hľadáčiku polície. Proti nemu mal vypovedať Matej Zeman zo zločineckej skupiny takáčovcov.opísal Makó.Makó sa preto stretol s Dušanom K. a požiadal ho, aby situáciu preveril na Úrade špeciálnej prokuratúry.spomenul Makó. V rámci spisu, ktorý Dušan K. Makóovi ukázal, bolo aj rozhodnutie sudcu, ktorý zamietol návrh na sledovanie Makóa.Makó dodal, že podľa jeho vedomostí trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené s tým, že sa skutok nestal: