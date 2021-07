Pokračuje pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K.

Na snímke svedok Ľudovít Makó pred hlavným pojednávaním s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) 8. júla 2021 v Pezinku. Foto: TASR

Prokurátora ÚŠP prekvapilo nepodanie sťažnosti voči prepusteniu Kudličku



Pezinok 9. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje počas piatka hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Pojednávanie je naplánované aj na tri dni budúceho týždňa.Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská má počas piatka vypočuť štyroch svedkov, a to prokurátora Úradu Špeciálnej prokuratúry Michala Stanislava, Mariána Kočnera (pozn. TASR: menovec), Petra Jenčíka a Máriu Karocsányovú. Všetci sú aktuálne prítomní na súde.Samosudkyňa počas štvrtka (8. 7.) vypočula dvoch svedkov. Išlo o kajúcnika a bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a niekdajšiu prokurátorku z Úradu špeciálnej prokuratúry Blanku Godžovú.V stredu (7. 7.) na súde vypovedal niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman a podnikateľ Viliam Ružička, kamarát Dušana K. Bývalý špeciálny prokurátor sa rozhodol v stredu (7. 7.) vypovedať. Pred samosudkyňou ŠTS Záleskou vyhlásil, že je nevinný a odmietol návrh samosudkyne na uzavretie dohody o vine a treste.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana K. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michala Stanislava prekvapilo, že voči rozhodnutiu sudcu o prepustení z väzby bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku nebola podaná sťažnosť. Udialo sa to počas jeho dovolenky. Zastupovala ho vtedajšia prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová, ktorá na nepodanie sťažnosti mala súhlas od vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana K. Stanislav v piatok vypovedal na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku ako svedok v prípade Dušana K.Stanislav dozoroval v roku 2017 trestnú vec zločineckej skupiny takáčovcov. Pred jeho odchodom na dovolenku ho informovali, že obvineného bosa takáčovcov Kudličku pravdepodobne prepustia z väzby na peňažnú kauciu a že sa prípad vráti na prvostupňový súd. To stihol oznámiť jednej z dvoch vyšetrovateliek.Počas jeho dovolenky mu volala vyšetrovateľka, či vie o prepustení Kudličku na slobodu. Godžová s ním o tom podľa jeho slov hovoriť nechcela, čomu nerozumel.skonštatoval.Stanislava nepodanie sťažnosti prekvapilo. Rátal s tým, že Kudličku prepustia, no nevedel, za akých okolností a prečo nebola podaná sťažnosť. Až neskôr sa dozvedel, že dal na to súhlas špeciálny prokurátor. Pri stretnutí s Godžovou bola podľa Stanislava plačlivá, bála sa disciplinárneho stíhania.povedal pred súdom Stanislav.Godžová už vo štvrtok (8. 7.) pred súdom vypovedala, že konala na pokyn od Dušana K., a preto sťažnosť nepodala. Ten jej mal povedať, že nie je potrebné podávať sťažnosť, ak by bol Kudlička prepustený a súd prijme kauciu.povedal. Stanislav tiež vysvetlil, že v čase neprítomnosti dozorového prokurátora sa zastupujúci prokurátor vždy drží jeho stanoviska. Pokiaľ by tomu sudca nevyhovel, automaticky by podával sťažnosť.S obžalovaným bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. sa Stanislav pozná od roku 2013 ako so svojím nadriadeným, bol podľa neho jeden z najlepších šéfov. Skonštatoval, že mali len pracovný vzťah. Ozrejmil, že Dušan K. nikdy u neho neintervenoval a nikdy mu nedával pokyny.Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská by mala počas piatka vypočuť ešte troch svedkov.