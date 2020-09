Pokračuje pojednávanie s predsedom ĽSNS v kauze kontroverzných šekov

Bratislava 21. septembra (TASR) - Pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v kauze kontroverzných šekov.



Kotleba sa na proces dostavil v sprievode svojich obhajcov - Ondreja Mularčíka a Tomáša Rosinu. Naposledy naplánovaný proces na 8. septembra bol zrušený. A to z dôvodu, že obžalovaný požiadal o ospravedlnenie neúčasti, pretože sa nachádzal v karanténe pre nový koronavírus po tom, ako sa vrátil z Čiernej Hory.







Predtým pojednávania brzdil fakt, že sa súdny spis v kauze šekov nachádzal na pôde Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý rozhodoval o námietke zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej. NS SR námietku napokon zamietol a pojednávanie tak naďalej môže viesť Sabová. V prípade sa konalo koncom marca a na začiatku júna.



Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú šifru.



Na otvorení hlavného pojednávania samosudkyňa Sabová uviedla, že zvažuje posudzovanie Kotlebovho konania podľa prísnejšej kvalifikácie. Ak sa k nej v prípade uznania viny prikloní, hrozilo by mu až osem rokov väzenia.





M. Kotleba vzniesol ďalšiu námietku zaujatosti, sudkyňa ŠTS o nej nekonala





Predseda ĽSNS Marian Kotleba obžalovaný v kauze kontroverzných šekov pre chudobnejšie rodiny vzniesol v pondelok na pojednávaní ďalšiu námietku zaujatosti voči samosudkyni Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Ružene Sabovej. Podľa jeho názoru je sudkyňa ovplyvnená médiami a koná v jeho neprospech.



"Sudca by sa nemal nechať ovplyvňovať verejnou mienkou. Neviem, za čo som súdený a neviem doteraz, prečo má byť sprísnená kvalifikácia," povedal mimo iného Kotleba. Sudkyňa podľa neho založila do spisu podnet na NAKA po zhliadnutí mediálneho výstupu ku kauze na YouTube. "Samosudkyňa žije mediálnymi výstupmi," nechal sa počuť predseda ĽSNS. Sudkyňa o jeho námietke nekonala, pretože nespĺňala procesné náležitosti. V lete Kotleba už raz podal námietku zaujatosti voči sudkyni, tú však Najvyšší súd SR v auguste právoplatne zamietol.



Proces s Kotlebom na ŠTS pokračuje v pondelok po približne trojmesačnej prestávke.