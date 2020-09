Pokračuje pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D.

Bratislava 14. septembra (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol.



František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. Podľa obžaloby mali svoje obete zadržať v prezlečení za policajtov.



Na proces všetkých obžalovaných eskortovali z väzby. Na programe je opäť výpoveď bývalého člena skupiny a na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdeného Juraja Bugára alias Bugiho. V pondelok konkrétne vypovedá k vražde Kristiána Madarásza. Skutok sa mal stať niekedy v roku 2012 - 2013 buď v lete, alebo na jeseň. Konkrétne ho o pomoc pri likvidácii mal požiadať obžalovaný František D. mladší. "Ten urobil na obeť nejakú firmu, na ktorú zobral nejaké DPH," povedal svedok.



František D. junior sa pred vraždou na stretnutí s Bugárom rozplakal, že pokiaľ Madarásza nezlikvidujú, pôjde on do väzenia. Bugár sa na čine podieľať pôvodne nechcel. Mal za pomoc dostať 3000 - 4000 eur.



Bugár vypovedal už na druhom kole pojednávaní 3. septembra a naposledy 10. septembra. Vypovedá opäť prostredníctvom tlmočníčky.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdana Čeľovského po prvý raz na Slovensku stojí pred súdom aktívny politik, ktorý si objednal viacero vrážd u zločineckej skupiny. Vraždy si objednal u jednej z najbrutálnejších zločineckých skupín na Slovensku, teda u sátorovcov. Počas termínov by mali vypovedať ako svedkovia minimálne piati členovia gangu sátorovcov.



Vraždy si mal objednávať František D. ako spôsob umlčania takzvaných bielych koní. Niektoré z vrážd boli vykonané tak, že zastavili svoje obete pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti následne dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam svoju obeť usmrtili zaškrtením. Za takýto skutok mali inkasovať vykonávatelia vraždy vtedajšie tri milióny korún s tým, že sa jedna z týchto vrážd mala stať medzi rokmi 2003 a 2004.



Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.



J. Bugár: Na vražde K. Madarásza sa mal zúčastniť aj František D. mladší



Na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdený člen skupiny sátorovcov Juraj Bugár v pondelok vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) k vražde bieleho koňa Kristiána Madarásza. Zavraždiť ho mal podľa svedka obžalovaný Ladislav A. v roku 2012 alebo 2013.



Bugár alias Bugi vypovedal, že mal k likvidácii Madarásza len napomôcť. "Nechcel som do toho ísť, ale keďže sa František D. mladší skoro rozplakal, že ho inak zatvoria, tak sme sa dohodli," poznamenal. Dôvodom likvidácie poškodeného bola podľa svedka pravdepodobne skutočnosť, že si František D. junior "urobil na obeť firmu, na ktorú zobral nejakú DPH".



S Ladislavom A. sa mal Bugár stretnúť v Dolnom Chotári o 22. hodine. "Zrazu som počul výstrel, o chvíľu odtiaľ vychádzal Mercedes triedy G, pozrel som do auta, sedel v ňom František D. mladší,“ uviedol. Dôvod, pre ktorý sa mal František D. junior na vražde zúčastniť, svedok nevedel vysvetliť. Predpokladá, že chcel mať istotu, či bol skutok vykonaný.



Zavraždený mal byť podľa Bugára zabalený do fólie a položený na prívesnom vozíku. Ladislav A. mal vozík pripojiť k svojmu vozidlu a previezť telo na pozemok, ktorý vlastnili sátorovci. Po príchode na pozemok mali Ladislav A. spolu s Bugárom vykopať jamu pri plote za stajňou, ktorá slúžila ako maštaľ. "Ladislav A. priniesol termopapier, vložil ho do jamy na hlinu, pod ktorou bola osoba. Zahrabali sme jamu a šli sme naspäť," uviedol svedok s tým, že Ladislav A. šiel na miesto, kde mal byť dotyčný zastrelený, umyť bandasky, lebo boli od krvi.