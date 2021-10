Pokračuje pojednávanie v kauze prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej

Bratislava 14. októbra (TASR) - Pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II pokračuje hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej.



Zo štyroch obžalovaných na proces eskortovali len v kauze televíznych zmeniek odsúdeného bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R. Ostatní dali súhlas svojim obhajcom na pojednávanie v neprítomnosti.



Vypovedať by malo päť svedkov. Medzi nimi za viacero vrážd na doživotie odsúdený Alojz Kromka, prezývaný Čistič. Prítomný je aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michal Šúrek a obhajca poškodenej Klaus-Volzovej Roman Kvasnica.



Proces prebieha, tak ako doteraz, v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Bratislave.



Naposledy sa vo veci konalo 10. júna, keď vypovedalo dovedna sedem svedkov. Mimo jednej svedkyne vypovedali bývalí vysokopostavení členovia skupiny sýkorovcov, ktorí sú buď aktuálne vo výkone trestu, alebo sú už prepustení na slobodu.



V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej figuruje ako hlavný obžalovaný Pavol R., bos skupiny sýkorovcov prezývaný Kýbel, bos Mikuláš Černák a jeho spoločník Miloš Kaštan. Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol R. u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať práve bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája 2019. Kýbel i Pavol R. účasť na príprave vraždy popreli. Černák a Kaštan sa k činu priznali.



A. Kromka: M. Černák si skutok prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej vymyslel

Na doživotie odsúdený viacnásobný mafiánsky vrah Alojz Kromka, prezývaný Čistič, nevie nič o príprave vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej. Podľa neho sa takýto skutok ani nestal a vymyslel si ho banskobystrický bos Mikuláš Černák. Vypovedal tak vo štvrtok pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II, ktorý kauzu pojednáva.



Objasnil, že na jeseň 1997 išiel za Milošom Kaštanom do Černákovej firmy v Banskej Bystrici. "Pavol R. s Černákom sa rozprávali o nejakom probléme, ktorý mal Černák vyriešiť," priblížil. Černák sa podľa neho smial, že Pavol R. sa určite ešte raz vráti a že ho dá postrašiť pápayovcami a takto vytiahne z neho 10 miliónov slovenských korún.



"Ani raz som nepočul, žeby tam počas stretnutia zaznelo meno Klaus-Volzová. Čo sa týka skutku prípravy jej vraždy, o ničom neviem. Taký skutok sa ani nestal a Černák si to vymyslel. Zlomil Kaštana, aby spolupracoval, pretože Kaštanovi predtým pripísali päť vrážd. Černák sa aj mňa začiatkom roku 2018 snažil ovplyvňovať, keď som sa s ním stretol na vychádzke vo väzení," vypovedal Kromka. Ako uviedol, bývalého riaditeľa TV Markíza vtedy osobne nepoznal.



"S Černákom som mal v rokoch 1997 - 1998 normálny vzťah. Teraz nemáme žiaden vzťah. Stal sa z neho kajúcny 'šmejd'," povedal prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Priznal, že keď za ním prídu vyšetrovatelia, vypovedá aj v neprospech Černáka.



