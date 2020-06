V kauze Kuciak vylúčili verejnosť, riešia telefonáty obžalovaných

Pezinok 29. júna (TASR) - Z časti pondelkového pojednávania Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka vylúčili verejnosť. Dôvodom je, že sa oboznamujú skutočnosti súvisiace s odpočúvaním obžalovaných.



Súdne príkazy na odpočúvanie sú zo zákona utajovanou skutočnosťou, z pojednávacej miestnosti tak vykázali aj novinárových príbuzných. Predsedníčka senátu Ružena Sabová vylúčila verejnosť vrátane príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov s komentárom, že sa bude jednať iba o krátku chvíľu.



Popoludní by mal na súde opätovne vypovedať kriminalista z odboru IT Dušan Mikulaj. Kriminalista z oblasti IT Mikulaj vykonal analýzu telefónov obžalovaných, ktorá mapovala ich pohyb v čase pred, počas a po vražde vo Veľkej Mači.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.





Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy J. Kuciaka, vypovedať má znalec

V pondelok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) bude v popoludňajších hodinách vypovedať už po tretí raz kriminalista z odboru informačných technológií Dušan Mikulaj.



Kriminalista z oblasti IT Mikulaj vykonal analýzu telefónov obžalovaných, ktorá mapovala ich pohyb v čase pred, počas a po vražde vo Veľkej Mači. Mikulaj podľa splnomocnencov poškodených podporil obžalobnú verziu, ako aj verziu neprávoplatne odsúdeného Miroslava M. a právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa. To obhajoba odmieta a upozorňuje na nezrovnalosti pri analyzovaní pohybu obžalovaných na základe tzv. BTS staníc.



V ostatných dňoch pred senátom ŠTS vypovedali obvinení Marian K. a Alena Zs. Obaja naďalej trvajú na svojej nevine. Okrem výpovedi obžalovaných predsedníčka senátu Ružena Sabová informovala o tom, že bude rozhodovať o nových dôkazných návrhoch. Splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic chce, aby sa na súde prehrávali videá z telefónu Mariana K., ktoré majú ukazovať jeho životný štýl.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.