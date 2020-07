Z. Andruskó: Norbert B. hľadal na vraždu novinára bieleho koňa

Na snímke zľava obžalovaný Marian K. a jeho advokát Marek Para počas hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 20. júla 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pezinok 20. júla (TASR) - Pezinok 20. júla (TASR) - Zoltán Andruskó, odsúdený v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, tvrdí, že ho pár dní pred zadržaním navštívil muž s priezviskom Kracina, a to v mene nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Mal mu oznámiť, že v súvislosti s vraždou hľadajú v Maďarsku bieleho koňa. Andruskó o tom v pondelok vypovedá ako svedok pred Špecializovaným trestným súdom.Pred senátom Špecializovaného trestného súdu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na lavici svedkov sedí právoplatne odsúdený sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó, popoludní by mal vypovedať kriminalista z oblasti IT Dušan Mikulaj.V posledných týždňoch začali pred senátom vypovedať obžalovaní Marian K. a Alena Zs. Obaja venovali vo svojej výpovedi pozornosť aj Andruskóovi a jeho výpovedi, ktorú spochybňujú. Alena Zs. sa opakovane odvolávala na to, že jej Andruskó mal dlžiť peniaze, ktoré si neodpracoval vraždou novinára. Dokazovať to má telefonát z odpočúvaní, ktorý sa na súde prehrával. Marian K. zase upozorňoval na rozdiely vo výpovediach Miroslava M. a samotného Andruskóa, ako aj na fakt, že nevedeli povedať, koľko peňazí mali za vraždu dodatočne inkasovať.Pred senát sa opätovne tiež dostaví kriminalista z oblasti IT Dušan Mikulaj. Ten v posledných týždňoch vypovedal najmä o pohybe telefónov obžalovaných, ktorý vyskladal z dát poskytnutých mobilnými operátormi.Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.