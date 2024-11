Proces o obnove konania v kauze Ľ. Cervanovej má pokračovať v januári

Bratislava 25. novembra (TASR) - Krajský súd Bratislava zamietol vykonať výsluchy svedkov, navrhovaných obhajobou v prípade návrhu na povolenie obnovy konania v kauze vraždy Ľudmily Cervanovej. Odôvodnil to tým, že navrhovaní svedkovia v danej veci už opakovane vypovedali. Verejné zasadnutie zároveň odročil na 27. januára 2025, keď majú byť prednesené záverečné návrhy procesných strán.



"Tí svedkovia sú svedkovia, ktorých v úvodzovkách vyrobil a vykonštruoval Pálka. Sú to svedkovia, ktorí boli súdmi označení ako korunní svedkovia, ktorých svedectvá mali byť podkladom pre rozhodnutie o vine a treste. A z archívov v Kaniciach sa zistilo, že traja z týchto svedkov vôbec na diskotéke v ten osudný večer neboli a jeden svedok, ktorý na nej bol, nikdy v živote nezažil to, o čom po trojročnom spracovávaní plukovníkom Pálkom následne vypovedal pred vyšetrovateľmi v roku 1981," uviedol pre TASR k navrhovaným svedkom advokát Allan Böhm.



Cervanová bola zavraždená v lete 1976. Obvinení boli Milan Andrášik, Miloš Kocúr, Stanislav Dúbravický, František Čerman, Pavol Beďač, Juraj Lachman a Roman Brázda. V septembri 1982 dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní od štyroch do 24 rokov. V roku 1990 však bol na základe sťažnosti federálneho generálneho prokurátora rozsudok Najvyšším súdom zrušený.



Právoplatne rozhodli súdy potom až v roku 2006. Obžalovaní dostali tresty od troch do 15 rokov väzenia. Pre zdravotné problémy bol Roman Brázda vylúčený na samostatné konanie. V roku 2009 odmietol Najvyšší súd SR dovolanie šiestich odsúdených. So sťažnosťami potom neuspeli na Ústavnom súde SR a ani na Európskom súde pre ľudské práva.



Podľa súdov bola Cervanová 9. júla 1976 pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnutá do auta a odvezená do jedného z domov, kde bola násilím držaná. Odsúdení ju nútili piť alkohol, vyzliekli ju a postupne na nej proti jej vôli vykonali pohlavný styk. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku. Tam sa 14. júla 1976 našlo jej telo.