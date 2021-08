Na snímke svedok a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert Pakši pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v stredu 11. augusta 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

J. Čižnár: Pýtal som sa, prečo nebola podaná sťažnosť po prepustení Ľ. Kudličku



Na snímke svedok a bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár pred hlavným pojednávaním s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 11. augusta 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v stredu 11. augusta 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pezinok 11. augusta (TASR) – Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Pred samosudkyňou ŠTS má v stredu vypovedať viacero svedkov, medzi nimi i bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Pojednávať by sa malo aj 12. a 13. augusta, tiež v septembri.Okrem Čižnára má v stredu vypovedať aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimír Kuruc. Predvedený bol aj exšéf policajných odposluchov Norbert Paksi, ktorý je odsúdený na päťročný nepodmienečný trest. Všetci svedkovia sú prítomní, rovnako aj obžalovaný Dušan K.Doteraz sa pojednávalo počas šiestich júlových dní. Naposledy predstúpil pred súd IT znalec. Predtým vypovedal bývalý údajný bos takáčovcov Ľubomír Kudlička. Vyhlásil, že Dušana K. nepozná. Bývalý špeciálny prokurátor skonštatoval, že Kudličku vidí po prvý raz v živote.V súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Juraj Novocký ešte v júli podotkol, že nepochybuje, že rozhodnutie o nepodaní sťažnosti proti prepusteniu Kudličku z väzby v roku 2017 odobril Dušan K. Za to mal vtedajší špeciálny prokurátor zinkasovať 50.000 eur. Hovoril o tom aj niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman.Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová predtým na súde opísala, že dostala pokyn od Dušana K., týkajúci sa tejto väzobnej veci. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. odovzdal 50.000 eur.Makó počas júlovej výpovede priblížil, ako od Dušana K. prevzal časti vyšetrovacieho spisu, čím sa mal dopustiť trestného činu v súvislosti s vynášaním úradných dokumentov. Makó tiež vypovedal, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu sprístupnením celého vyšetrovacieho spisu.NAKA zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa v roku 2017 pýtal vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana K., prečo nebola po prepustení údajného bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby podaná sťažnosť. Čižnár to uviedol počas stredajšej výpovede pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v rámci procesu s Dušanom K., ktorý mal podľa obžaloby za prepustenie Kudličku z väzby inkasovať 50.000 eur. Dušan K. čelí obžalobe z viacerých trestných činov.uviedol s tým, že to vtedy konštatoval bez znalosti spisu. Odmietol, že by nastala medzi nimi ostrá hádka. „Vôbec nie. Zvýšil som hlas, ale to je vždy môj prejav, keď sa mi niečo nepáči,“ zdôraznil.Dušan K. mu mal povedať, že vo veci Kudličku bola veľmi slabá dôkazná situácia.zdôraznil.Ako ďalej tvrdí, proces, ktorý predchádzal prepusteniu Kudličku z väzby, nebol nikdy spochybnený.podotkol.Bývalá prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Blanka Godžová na súde ešte v júli potvrdila, že od Dušana K. dostala pokyn nepodať proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie sťažnosť. Čižnár tvrdí, že nemá vedomosť o žiadnom takomto pokyne, ktorý by spĺňal zákonné náležitosti.zdôraznil bývalý generálny prokurátor.Čižnár uviedol, že Dušana K. pozná viac ako 25 rokov a to ešte z čias jeho pôsobenia na bratislavskej okresnej prokuratúre, keď boli spolu v Rade prokurátorov.povedal. Tvrdí, že mu to nebráni hovoriť pred súdom pravdu.