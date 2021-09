Pokračuje proces s Dobroslavom T. v kauze Gorila

Bratislava 7. septembra (TASR) - Pred samosudcom Okresného súdu (OS) Bratislava I pokračuje v utorok druhým dňom hlavné pojednávanie s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. v kauze Gorila.



Ako prvý bude vypovedať bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Pred pojednávaním sa ku kauze odmietol pre médiá vyjadriť s tým, že najprv bude vypovedať pred súdom. Okrem toho by mal vypovedať ďalší svedok a mali by sa prehrávať audiovizuálne záznamy.



Na proces sa dostavil aj Dobroslav T., aj jeho právny zástupca Martin Krakovský. Rovnako aj dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Rastislav Hruška.



Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na Dobroslava T. zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa na súd začiatkom mája. Podľa záverov vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry bývalý šéf Generálnej prokuratúry SR nestíhal všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.



Obvinený mal podľa polície od podnikateľa Mariana K. prevziať zvukovú nahrávku obsahujúcu rozhovory osôb z podnikateľského prostredia, politikov a predstaviteľov štátnych orgánov. Z rozhovorov mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru.



J. Čižnár: Dobroslav T. sa stretol s Ficom a púšťal mu nahrávku, Fico ho vyhodil



Obžalovaný bývalý generálny prokurátor Dobroslav T. sa snažil v rokoch 2008 až 2009 o stretnutie s expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne sa s ním aj na Úrade vlády stretol, kde mu pustil nejakú nahrávku. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, cez ktorého sa mal snažiť stretnutie dohodnúť, o tom vypovedal pred Okresným súdom Bratislava 1.



"Obžalovaný pustil na Úrade vlády nahrávku z notebooku, kde som spoznal hlas bývalého riaditeľa Úradu vlády a riaditeľa sekretariátu Smeru Františka Határa," uviedol Čižnár. Či išlo o časť nahrávky Gorila, povedať nevedel.



Stretnutie sa malo konať vo večerných hodinách, expremiér Dobroslava T. podľa Čižnára po prehratí nahrávky vyhodil. Predtým sa spýtal, "že čo to malo byť". "Celé stretnutie aj s prehratím trvalo približne 20 minút. Nie som šťastný, že som sa zúčastnil stretnutia," doplnil.



Ďalšiu osobu na nahrávke Čižnár nespoznal. Na otázku prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, či mohlo ísť o osobu Jaroslava Haščáka, Čižnár reagoval s tým, že finančníka nepozná ani po hlase.



Vzťahy mal Čižnár s Dobroslavom T. pracovné. Neskôr sa mali naštrbiť vinou ľudí z okolia obžalovaného. "Boli sme priatelia, pracovali sme spolu. Nezatracujem ho," skonštatoval. Ako priateľský označil vzťah s expremiérom Ficom, s ktorým boli v minulosti spolužiaci. Podľa Čižnára chodili na spoločenské akcie, ale v súkromí sa nenavštevovali.



"Ficovi som nič neprehrával a tobôž nie z USB kľúča. Nebolo to za prítomnosti Čižnára," zareagoval Dobroslav T. Tvrdí, že nahrávku mu pustil na Krajskej prokuratúre v Bratislave, keďže Határa Čižnár dlhodobo poznal. Domnieva sa, že na nahrávke sa hovorilo o financovaní Smeru niekedy v roku 2006. "K takému stretnutiu nikdy nedošlo, Čižnár si to musel pomýliť," vyhlásil.