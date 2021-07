Pokračuje proces s Dušanom K., vypovedať by malo viacero prokurátorov

Pezinok 13. júla (TASR) – Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. pokračuje štvrtým pojednávacím dňom. Výsluch pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) má v utorok absolvovať viacero prokurátorov. Pojednávanie je predbežne naplánované do štvrtka (15. 7.).



Sudkyňa Pamela Záleská v závere minulého týždňa avizovala, že na utorkovom pojednávaní plánuje vypočuť prokurátorov Bohdana Čelovského, Tomáša Honza, Juraja Novockého a Vasiľa Špirka. Všetci štyria svedkovia sa nachádzajú v pojednávacej miestnosti. V piatok (9. 7.) už vypovedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Jenčík.



Obžalovaný Dušan K. minulý týždeň pred samosudkyňou vyhlásil, že je nevinný, a odmietol jej návrh na uzavretie dohody o vine a treste.



Počas uplynulého týždňa v kauze vypovedali viacerí svedkovia. Medzi nimi bol napríklad niekdajší člen skupiny takáčovcov Matej Zeman. Ten uviedol, že Dušan K. mal zasahovať do procesu so šéfom zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomírom Kudličkom. Zo svojej pozície bývalého špeciálneho prokurátora mal zabezpečiť, aby prokurátorka ÚŠP voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku na kauciu nepodala sťažnosť. Za to mal Dušan K. zinkasovať 50.000 eur.



Bývalá prokurátorka ÚŠP Blanka Godžová na súde opísala, že dostala pokyn od Dušana K. týkajúci sa väzby šéfa takáčovcov. Voči rozhodnutiu o prepustení preto nepodala sťažnosť. Kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó rovnako potvrdil, že bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. odovzdal 50.000 eur. Makó počas výpovede tiež priblížil, ako od Dušana K. prevzal časti vyšetrovacieho spisu, a potvrdil tak vynášanie úradných dokumentov. Makó tiež vypovedal, že mu bývalý špeciálny prokurátor pomáhal zbaviť sa podozrení z prípravy vraždy vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu, a to sprístupnením celého vyšetrovacieho spisu.



NAKA zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia.



Prokurátor ÚŠP v tejto veci podal v apríli tohto roka na súd obžalobu na Dušana K. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.



J. Novocký: Dušan K. sa ma pýtal, kto ide na rozhodovanie o väzbe pre Kudličku



Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. sa zaujímal o väzbu šéfa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Pred rozhodovaním mal kontaktovať zastupujúceho prokurátora Juraja Novockého s otázkou, kto ide na rozhodovanie o väzbe. Na utorkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) to uviedol v súčasnosti európsky prokurátor zastupujúci Slovensko Novocký.



„Deň alebo dva pred rozhodnutím ma kontaktoval pán doktor Dušan K. a pýtal sa ma, kto ide na rozhodovanie. Na čo som mu odpovedal, že tam ide doktorka Godžová. Zároveň sa pýtal, či je v práci. Neviem, či v tom okamihu bola, ale po skončení toho telefonátu som kolegiálne, alebo priateľsky, povedal doktorke Godžovej, že sa Dušan K. zaujíma o to, kto ide na to konanie,“ povedal svedok. Vnímal ako normálnu vec, že sa na to jeho nadriadený pýtal, keďže sa na ňom nemohol zúčastniť dozorový prokurátor v danej veci.



Novocký potvrdil, že v čase rozhodovania o nahradení väzby pre vtedy obvineného Kudličku bol dozorový prokurátor prípadu Michal Stanislav na dovolenke. Zastupovať ho mal prokurátor Tomáš Honz, ten sa však podľa Novockého nemohol na konaní zúčastniť. „Preto bolo mojou povinnosťou ako zastupujúceho riaditeľa zabezpečiť účasť na tomto úkone. Vzhľadom na prítomnosť prokurátorov na pracovisku a ich pracovné povinnosti som oslovil kolegyňu Godžovú, ktorá mala v ten deň plánované konanie v Banskej Bystrici,“ podotkol.



Nepodanie sťažnosti voči rozhodnutiu ŠTS o prepustení Kudličku na kauciu Novockého prekvapila. „Ale nemal som podrobnú znalosť o stave vyšetrovania v tejto veci,“ zdôraznil s tým, že aj preto nevedel posúdiť, či boli naďalej vo veci dôvody na väzbu. Tvrdí, že prokurátorka Godžová nebola po rozhodnutí súdu „vo svojej koži“.



Svedok doplnil, že dozorový prokurátor kauzy Stanislav nebol po príchode z dovolenky s rozhodnutím spokojný. Myslí si, že očakával podanie sťažnosti v prípade prepustenia z väzby. Nepamätá si, či mala udalosť na Úrade špeciálnej prokuratúry alebo na Generálnej prokuratúre SR nejakú dohru.



Novocký priblížil, že bývalý špeciálny prokurátor sa v minulosti zaujímal najmä o citlivejšie a mediálne zaujímavejšie kauzy, ktoré dozoroval. „Výslovný pokyn v zmysle zákona som od obžalovaného nikdy nedostal, v asi dvoch alebo troch veciach obžalovaný vykonal úkon za mňa alebo rozhodol, že úkon vykonaný nebude. Ale keďže nie som v týchto veciach zbavený mlčanlivosti, nebudem sa vyjadrovať konkrétne, o čo išlo," zhrnul.



Národná kriminálna agentúra zadržala bývalého špeciálneho prokurátora koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po obvinení. Dušan K. čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Tvrdí, že je nevinný.





Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. požiadal o prepustenie z väzby





Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. požiadal o prepustenie z väzby. O žiadosti z pondelka (12. 7.) by sa malo rozhodnúť do 15. júla. Na utorkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o tom informovala samosudkyňa Pamela Záleská.



„Pokiaľ ide o žiadosť o prepustenie, o tejto bude súd rozhodovať v priebehu hlavného pojednávania,“ povedala sudkyňa.



Dušana K. zadržali a obvinili v októbri 2020 a stále je väzobne stíhaný. O prepustenie z väzby už žiadal, súd mu však nevyhovel. Svojej funkcie špeciálneho prokurátora sa vzdal krátko po obvinení.