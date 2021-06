Pokračuje proces s Lehelom H., označovaným za hrobára sátorovcov

Bratislava 20. júna (TASR) - Pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku pokračuje v pondelok (21.6.) hlavné pojednávanie s Lehelom H., označovaným za hrobára zločineckej skupiny sátorovcov. Na programe je výsluch šiestich svedkov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Proces je naplánovaný aj na utorok (22.6.), keď by sa mali čítať listinné dôkazy.



Na pojednávaní v máji vypovedal na 22 rokov odsúdený sátorovec Zsolt Nagy alias Čonty. V procese už dávnejšie vypovedali i odsúdení členovia skupiny sátorovcov Kristián Kádar a Juraj Bugár alias Bugi. Lehel H. je aktuálne väzobne stíhaný, ŠTS koncom februára 2021 zamietol jeho žiadosť o prepustenie.



Lehel H. je okrem piatich vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými je bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, k vražde ktorého sa Lehel H. v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.



Naposledy 3. júna tohto roku Krajský súd (KS) v Trnave zamietol odvolanie prokurátora voči minuloročnému oslobodzujúcemu rozsudku Okresného súdu (OS) v Trnave nad Lehelom H. Išlo o kauzu, keď mal Lehel H. so svojím synom Tiborom v roku 2018 hodiť svoju manželku do klietky k levici.