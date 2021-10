FOTO: Pokračuje proces s Marianom K. v kauze motákov

Na snímke Marian K. prichádza na pojednávanie v kauze takzvaných motákov 27. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Advokát Šabík v kauze motákov požiadal súd o vylúčenie verejnosti

Na archívnej snímke Andrej Šabík. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 27. októbra (TASR) - Pred predsedom senátu Okresného súdu (OS) Bratislava I Marekom Filom pokračuje hlavné pojednávanie s Marianom K. v kauze takzvaných motákov.Na proces eskortovali Mariana K. príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Prítomní sú aj jeho obhajcovia - Michal Mandzák a Martin Pohovej. Na pojednávanie sa dostavil aj prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne (KP) Ronald Kutiš.Na pojednávaní v stredu je naplánovaný výsluch jedného svedka. Nie je vylúčený ani prípadný výsluch-výpoveď obžalovaného Mariana K. Na procese by mal vypovedať advokát Andrej Šabík. Ten sa v auguste ospravedlnil z dôvodu dovolenky. Na jeho výpovedi trvá prokurátor.OS Bratislava I v júni rozhodol, že sa bude obžaloba posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu.Marian K. mal posielať z väzby motáky cez exsiskára Petra Tótha. Exsiskár to uviedol vlani na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Motáky odovzdal orgánom činným v trestnom konaní na jeseň 2018. Cez takúto korešpondenciu sa mal snažiť Marian K. ovplyvňovať viaceré osoby, aby bol prepustený z väzby a zmenila sa výpoveď v kauze zmeniek TV Markíza.Advokát Andrej Šabík, ktorý v minulosti zastupoval podnikateľa Mariana K., vypovedá ako svedok pred Okresným súdom Bratislava 1 (OS), ktorý pojednáva kauzu motákov.uviedol. Predseda senátu na vylúčenie verejnosti uviedol, že nie sú zatiaľ nato zákonné dôvody. Ak však bude odpovedať na otázky, na ktoré je viazaný mlčanlivosťou, verejnosť bude vylúčená.uviedol svedok.Šabík mal prebrať motáky od Mariana K., keď ho navštevoval vo väzbe v Bratislave a odovzdávať ich ďalej. V júni Slovenská advokátska komora (SAK) rozhodla, že Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. SAK, však odmietla, že by šlo o motáky, ale advokát mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet. Zato mu bolo uložené pozastavenie výkonu advokácie na obdobie jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka. Komora poukázala aj na to, že skutok tzv. vynášania motákov je predmetom samostatného konania.priznal v stredu Šabík.