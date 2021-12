Súd oslobodil podnikateľa Mariana K. spod obžaloby v kauze motáky

Bratislava 2. decembra (TASR) - Senát Okresného súdu (OS) Bratislava I vo štvrtok oslobodil Mariana K. spod obžaloby v kauze motákov. Podľa súdu skutok nebol trestným činom. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor sa voči nemu odvolal.



Senát uznal, že autorom motákov bol Marian K. Preukázalo sa tiež, že k písomnostiam sa dostal bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Posielanie správ však súd nepovažuje za trestný čin. "Fakt, že Marian K. nejakým spôsobom poslal z väzby správu, nie je podľa predsedu senátu ešte marením spravodlivosti," uviedol predseda senátu Marek Filo. Dôvodom bolo, že Marian K. nebol v čase posielania motákov v kolúznej väzbe.



Podľa súdu sa vo veci preukázali viaceré logické nezrovnalosti. Filo tiež poukázal na to, že výpoveď Tótha úplne nekorešpondovala s obsahom motákov. "Preto súd v súlade so zásadou v pochybnostiach v prospech veci nemal inú možnosť na rozhodnutie," argumentoval predseda senátu. Zdôraznil, že o trestný čin by šlo v prípade, ak by sa preukázalo, že Marian K. chcel donútiť svedka, aby v kauze zmeniek televízie Markíza vypovedal nepravdivo. "To sa však nepreukázalo," dodal Filo.



Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, odvolanie je možné podať do 15 dní. Obhajcovia Mariana K. sa práva na opravný prostriedok vzdali. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne Ronald Kutiš sa proti rozsudku odvolal.



Prokurátor pôvodne žiadal pre obžalovaného Mariana K. v kauze motákov súhrnný trest 22 rokov, v ktorom by bol zahrnutý aj pôvodný 19-ročný trest za falšovanie zmeniek.



OS Bratislava I v júni rozhodol, že sa bude obžaloba voči Marianovi K. v kauze motákov posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu.



Marian K. mal motáky posielať prostredníctvom svojich advokátov, keď bol vo väzbe pre kauzu zmeniek TV Markíza. Cez takúto korešpondenciu sa mal snažiť ovplyvňovať viaceré osoby, aby bol prepustený z väzby a zmenila sa výpoveď v kauze zmeniek.