Proces v kauze prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej odročili na september

Bratislava 18. júna (TASR) - Senát Okresného súdu (OS) Bratislava II odročil hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej na 29. septembra.



V prípade je obžalovaný exriaditeľ televízie Markíza Pavol R. a ďalšie tri osoby zo slovenského podsvetia. Vo štvrtok súd v bratislavskom ústave na výkon väzby a bratislavskom ústave na výkon trestu odňatia slobody vypočul štyroch svedkov. Medzi nimi bývalú manželku hlavného obžalovaného Pavla R., Vieru, bývalého ochrankára a bývalého šoféra exriaditeľa a napokon vysokopostaveného člena bratislavskej skupiny sýkorovcov.



Z prípravy vraždy je obžalovaný Pavol R. a ďalší traja - bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, Černák a Kaštan. Pavol R., ktorý je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom, sa vo štvrtok na súd nedostavil. Ospravedlnil sa a dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Lališ požiadal o pojednávanie v jeho neprítomnosti.



Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol R. u Černáka a ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov.



Pavol R. a Lališ vinu popierajú. Černák a Kaštan sa priznali.



Podľa V. Ruskovej nebol dôvod na likvidáciu S. Volzovej



Na likvidáciu Sylvie Klaus-Volzovej nebol dôvod. Uviedla to bývalá manželka obžalovaného Pavla R. (exriaditeľ televízie Markíza, pozn. TASR) Viera Rusková, ktorá ako prvá vypovedala vo štvrtok na Okresnom súde Bratislava II v kauze prípravy vraždy Volzovej. Volzovú označila za vinníčku kauzy Gamatex a poznamenala, že práve ona "priniesla do televízie podsvetie". V prípade prípravy vraždy Volzovej je hlavný obžalovaný Pavol R.



Rusková pripomenula, že televíziu založili spoločne s exmanželom v roku 1993. Neskôr Volzovej ponúkli podiel, keďže mala styky a skúsenosti zo zahraničia. "Na jeseň v roku 1997 nám bolo z viacerých strán povedané, že sa chystá diskreditácia našej rodiny," vypovedala svedkyňa. O tom, že im niečo hrozí, im povedala aj Anna Nagyová, vtedajšia poradkyňa Vladimíra Mečiara. Dozvedeli sa aj, že na ich likvidáciu dostala objednávku niektorá z bratislavských skupín.



"Spolupracovali sme s Jánom Kováčikom. Bol našim rodinným priateľom," povedala s tým, že im odporučil stretnutie so skupinou Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici, ktorú dobre poznal. "Vedeli sme, že nám hrozí nebezpečenstvo a na stretnutie išiel môj exmanžel spoločne s Kováčikom," dodala. Okrem tohto stretnutia sa Pavol R., ako povedala, už s Černákom nestretol. Raz s ním telefonoval po streľbe v hoteli Danube v roku 1997. Vtedy bol v Danube postrelený východoslovenský bos Róbert Holub a Pavol R. si u Černáka overoval, či streľba nesúvisí s ním.



Zvláštne je podľa Ruskovej, že Černák si až v roku 2017 spomenul na údajnú objednávku vraždy Volzovej zo strany Pavla R. "V roku 20O2 počas lyžovačky na Štrbskom plese stretol vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu. Ten po zrážke inicioval, aby bol Černák vzatý do väzby. Prečo Černák nevyužil vtedy informáciu o objednávke vraždy, keďže vtedy moj manžel bol koaličným partnerom?" poznamenala Rusková.



Pripomenula, že Volzová bola dobrou priateľkou neskôr zavraždeného bosa skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho. "Pani Volzová nie je obeť, je vinníčkou celej kauzy Gamatex," vyhlásila Rusková s tým, že práve Volzová "priniesla do televízie podsvetie".



V prípade prípravy vraždy Volzovej je hlavný obžalovaný Pavol R. a ďalší traja spoluobžalovaní - bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, Černák a jeho komplic Miloš Kaštan. Pavol R., ktorý je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom, sa na súd nedostavil. Ospravedlnil sa a dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Lališ požiadal o pojednávanie v jeho neprítomnosti. Na pojednávaní by mali vo štvrtok vypovedať okrem Ruskovej ďalší traja svedkovia.



Pokračuje proces s Pavlom R. v kauze prípravy vraždy S. Volzovej



Pred Okresným súdom Bratislava II (OS BA II), po zrušenom aprílovom termíne v súvislosti so šírením nového koronavírusu, pokračuje vo štvrtok proces v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. V prípade je hlavný obžalovaný bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol R. a ďalší traja spoluobžalovaní - bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan.



Pavol R., ktorý je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom, sa na súd nedostavil. Ospravedlnil sa a dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Černáka a Kaštana eskortovali príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Lališ požiadal o pojednávanie v jeho neprítomnosti. Na pojednávaní by mali vypovedať ďalší svedkovia, vrátane bývalej manželky Pavla R. Viery Ruskovej.



Ako predchádzajúce pojednávania v kauze, aj tento proces sa koná v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Bratislava. Z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, predseda senátu OS BA II Pavol Juhás umožnil na proces vstup 12 zástupcom médií.



Vo veci sa naposledy konalo koncom januára tohto roka. Vtedy vypovedal ako svedok prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Cez Kaštana sprostredkoval v roku 1997 stretnutie Pavla R. s bosom Černákom. Pavol R. si chcel podľa Kováčika overiť, či mu niečo nehrozí. O obsahu stretnutia podľa svojich slov nevedel. Vypovedal aj bývalý ochrankár Pavla R. Koncom septembra minulého roka zase vypovedala ako poškodená svedkyňa Volzová.



Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel, rovnako ako Pavol R., účasť na príprave vraždy poprel. Černák a Kaštan sa k činu priznali.



Pavla R. spolu s podnikateľom Marianom K. 27. februára uznal senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vinnými za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Odsúdení avizovali odvolanie, vo veci tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.



B. Naništa: Boli indície, že Pavla R. môže niekto ohrozovať

Bývalý ochrankár obžalovaného Pavla R. Branislav Naništa potvrdil indície, že Pavla R. mohol niekto ohrozovať. Hovoril o tom pred senátom Okresného súdu Bratislava II, ktorý pojednáva kauzu prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. Obžalovaný je exriaditeľ televízie Markíza Pavol R.



Svedok nastúpil ako jeden z ochrankárov Pavla R. v roku 1997. Podľa jeho slov 90. roky boli „divoké“, Pavol R. bol známa osobnosť a zúčastňoval sa mnohých spoločenských akcií, preto potreboval ochranku. Strážili nielen Pavla R., ale aj jeho dcéru, manželku, byt na Dlhých Dieloch aj samotnú televíziu.



Pavol R. mal podľa exochrankára obavy, nedával ich však najavo. "Náznaky boli, neriešil s nami veľa vecí. Vedeli sme, kam máme ísť a s kým," povedal. Naništa prišiel do služieb Pavla R. z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.



"Vtedy bol taký boom, že si najímali služby súkromných bezpečnostných služieb podnikatelia, ako napríklad Alexander Rezeš či Jozef Majský," dodal. Nepamätá si, že by Pavol R. odovzdával pred bratislavským hotelom Milošovi Kaštanovi nejaké financie. Kaštan bol kedysi pravou rukou Mikuláša Černáka a je spoluobžalovaný v kauze prípravy vraždy Volzovej.



Naništa tiež uviedol, že nebol na stretnutí exriaditeľa TV Markíza s banskobystrickým bosom Mikulášom Černákom a o údajnej objednávke vraždy vie z médií. O fungovaní mafiánskej skupiny černákovcov sa rovnako dozvedel z médií.



V procese s Pavlom R. vypovedal jeho bývalý šofér a aj člen skupiny sýkorovcov

Bývalý šofér exriaditeľa TV Markíza Pavla R. Radovan Ondruš a člen bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert Bíly vypovedali pred Okresným súdom Bratislava II v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.



Ondruš bývalého riaditeľa pozná osobne, robil mu šoféra dva roky. Bol s ním aj v Banskej Bystrici, keď išiel Pavol R. so svojim ochrankárom do sídla bezpečnostnej služby bosa Mikuláša Černáka. Na stretnutie Ondruš priamo nešiel. Pavla R. viackrát viezol aj do hotela Holiday inn, ale nevie nič o tom, že by tam na parkovisku odovzdával 500.000 korún ako zálohu do rúk Miloša Kaštana - bývalého pobočníka Černáka.



Bíly vypovedal, že od zavraždeného bosa skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho sa dozvedel, že skupina mala záujem o TV Markíza. Svedok poznal všetkých popredných členov skupiny sýkorovcov - Ladislava Bališa alias Dlhého Laca, Františka Borbélyho, Juraja Bílika alias Čapatého, Róberta Lališa alias Kýbla, Martina Biháriho Rusa, Viliama Rafaela alias Čierneho Vilka. Konkrétne z obžalovaných z prípravy vraždy Volzovej pozná Kýbla a Kaštana.



Svedok počul o ovládaní Markízy, nerozumel však tomu. V lete 1998 alebo 1999 počul na terase reštaurácie Bajkal od Čongrádyho, že sú nejaké problémy s Volzovou a že bola aj objednávka na jej likvidáciu. S objednávkou na jej vraždu neboli podľa neho bosovia skupiny spokojní, lebo s Volzovou mali iné zámery.



Čongrády sa mu zdôveril preto, že boli spolu v blízkom vzťahu. "Mal ku mne veľkú dôveru," povedal a priznal, že čím väčšiu trestnú činnosť spolu páchali, tým mal väčšiu dôveru. Na Markíze mal Čongrády údajne zarobiť desiatky miliónov korún a podľa svedka bol "tento bos spokojný a vyplynulo z toho, že bolo dobré, že sa napokon nerealizovala objednávka vraždy Volzovej".