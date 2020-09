Pokračuje proces s Patrikom P. z kauzy nebankoviek

Bratislava 8. septembra (TASR) - Pred samosudcom Okresného súdu (OS) Bratislava I pokračuje v utorok druhým dňom proces v prípade sprenevery Patrika P., známeho z kauzy nebankoviek. Patrika P. na pojednávanie, podobne ako v pondelok (7.9.), eskortovali z výkonu trestu odňatia slobody.



Samosudca v utorok číta svedecké výpovede viacerých poškodených. Svedkovia vo viacerých prípadoch "investovali" do projektov riadených Patrikom P., každý minimálne 10.000 eur. Dostávali spočiatku vysoké mesačné výnosy, približne v roku 2012 začali niektorí z nich mať problémy s vyplácaním. Peniaze mali vkladať na účty vo Švajčiarsku a zhodnocovať sa mali v USA. Obžalovaný sa k výpovedi jedného svedka vyjadril, že ide o výmysly a klamstvá. Uviedol, že osobne nikdy nehovoril o nejakých financiách v USA.



V pondelok vypovedala pred súdom znalkyňa. Podľa neoficiálnych informácií by Patrika P. mali v najbližších dňoch prepustiť z výkonu trestu, ktorý si odpykáva v kauze podvodov na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest.



Naposledy sa v druhej polovici augusta na procese v prípade sprenevery čítali listinné dôkazy. Podľa obžaloby mal Patrik P. v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákať finančné prostriedky v celkovej čiastke 959.750 eur, ktoré však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných. Tým mal poškodeným spôsobiť škodu v celkovej sume vyše 840.000 eur.



Patrik P. je známy z kauzy podvodov na nebankovkách, v ktorej figuroval spolu s Dávidom Brtvom a Jozefom Majským. Vytváraním falošných pohľadávok voči spoločnostiam mala trojica spôsobiť škodu vtedajších 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa mala pritom obohatiť o 53 miliónov korún.



V kauze nebankoviek ho uznal za vinného prvostupňový Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, napokon ho Najvyšší súd SR 28. marca 2018 odsúdil na sedem rokov väzenia. Od júla 2018 si odpykáva zvyšok svojho trestu, prepustiť by ho mali teda čoskoro. Do trestu sa totiž započítava aj väzba, v ktorej bol v minulosti ešte pred právoplatným odsúdením umiestnený.