Pokračuje proces s Patrikom P., obžalovaným zo sprenevery

Bratislava 6. septembra (TASR) - Pred samosudcom Okresného súdu (OS) Bratislava I pokračuje od pondelka (7. 9.) proces v prípade sprenevery Patrika P., známeho z kauzy nebankoviek. Hlavné pojednávanie je naplánované aj na utorok (8. 9.). Súd do piatka (4. 9.) neevidoval procesné prekážky v pojednávaní. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Naposledy sa v druhej polovici augusta na procese čítali listinné dôkazy.



Medzi prečítanými listinami nechýbala ani komunikácia medzi obžalovaným a investormi. Tí sa dožadovali vyplatenia, ktoré im bolo podľa zmlúv sľúbené, Patrik P. sa vyhováral aj na dopravnú nehodu. Jeden z poškodených sa v komunikácii vyhrážal obžalovanému aj fyzickým násilím a využitím svojho vplyvu na to, aby dostal obžalovaného do väzenia. Sudca Michal Kačáni tiež čítal viacero zmlúv o spoločnom podnikaní medzi obžalovaným a investormi. V niektorých zmluvách sa Patrik P. zaviazal vyplácať investorom päťpercentný mesačný výnos z ich investície.



Podľa obžaloby mal Patrik P. v desiatich skutkoch v rokoch 2010 až 2013 od poškodených pod prísľubom vyplácania mesačných výnosov z poskytnutej sumy vylákať finančné prostriedky v celkovej sume 959.750 eur, ktoré však podľa prísľubu nezhodnotil, prípadne použil na vyplácanie iných. Tým mal spôsobiť škodu poškodeným v celkovej sume vyše 840.000 eur.



Patrik P. je známy z kauzy podvodov na nebankovkách, v ktorej figuroval spolu s Dávidom Brtvom a Jozefom Majským. Vytváraním falošných pohľadávok voči spoločnostiam mala trojica spôsobiť škodu vtedajších 448 miliónov korún, zo zatvorených pobočiek sa mala pritom obohatiť o 53 miliónov korún.



V kauze nebankoviek ho uznal za vinného prvostupňový Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, napokon ho Najvyšší súd SR 28. marca 2018 odsúdil na sedem rokov za mrežami. Od júla 2018 si odpykáva zvyšok svojho trestu, prepustiť by ho mali v septembri tohto roku. Do trestu sa totižto zarátava aj väzba, v ktorej bol v minulosti ešte pred právoplatným odsúdením umiestnený.