PROCES S PAVLOM R.: Kováčik: Pavol R. sa chcel stretnúť s Mikulášom Č.

Bratislava 24. januára (TASR) - Pred trojčlenným senátom Okresného súdu Bratislava II (OS) pokračuje v piatok po takmer štvormesačnej prestávke proces s bývalým riaditeľom televízie Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom R., ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej.



V kauze sú okrem neho obžalovaní bos skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho komplic Miloš K. Proces sa opäť koná v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Na proces sa dostavil Pavol R. a aj jeho právny zástupca Marek Para. Zvyšných troch spoluobžalovaných eskortovali z ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Prítomný je prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave (KP) Michal Šúrek aj právny zástupca poškodenej Volzovej Roman Kvasnica.



Na pojednávaní by mal vypovedať bývalý šofér Pavla R. Branislav Pravda a prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorí sa rovnako dostavili. V prípade sa malo konať v polovici decembra. Zo zdravotných dôvodov na strane predsedu senátu Pavla Juhása pojednávanie odročili na január. Podľa hovorcu Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavla Adamčiaka v danom štádiu konania súd nevzhliadol dôvody pre ustanovenie náhradného obhajcu obžalovanému Pavlovi R.



Naposledy, na pojednávaní koncom septembra minulého roka, vypovedala ako poškodená svedkyňa Volzová. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel, rovnako ako Pavol R., účasť na príprave vraždy poprel. Mikuláš Č. a Miloš K. sa k činu priznali.



Ide o prvý prípad v histórii Slovenska, keď pred súdom stojí bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. Pavol R. spolu s podnikateľom Marianom K. čelí aj obžalobe v kauze televíznych zmeniek, ktorý prejednáva Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).



Kováčik: Pavol R. ma požiadal o sprostredkovanie stretnutia s Mikulášom Č.

Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol R., ktorý je obžalovaný z prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej, mal v roku 1997 požiadať prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, aby mu sprostredkoval stretnutie s banskobystrickým bosom Mikulášom Č. Pavol R. si chcel podľa piatkovej výpovede Kováčika pred Okresným súdom (OS) Bratislava II od Mikuláša Č. overiť, či mu niečo hrozí.



Kováčik stretnutie sprostredkoval tak, že zavolal Milošovi K., bývalému komplicovi Mikuláša Č. Ten napokon aj stretnutie sprostredkoval. O obsahu stretnutia Kováčik nič nevie.



Ako Mikuláša Č., tak aj Miloša K. pozná Kováčik od 80-tych rokov. Stretnutia s nimi boli skôr náhodné, napríklad pri ceste vlakom do školy z Banskej Bystrice do Brezna a na spoločenských podujatiach. Hlavného obžalovaného pozná svedok od roku 1996. Volzová bola, podľa jeho výpovede, distingvovaná dáma a obžalovaný Pavol R. s ňou nemal dobrý vzťah. Mal s ňou mať problémy, o detailoch však Kováčik informácie nemá. Svedok nepozná osoby z prostredia bratislavskej skupiny sýkorovcov, nevylúčil však, že sa stretol náhodne na nejakej spoločenskej akcii so zavraždeným bosom Petrom Čongrádym.



Obžalovaného exriaditeľa televízie pozná preto, že Kováčikova firma vyrábala dva programy, ktoré vysielala Markíza, kde bol vtedy Pavol R. spolumajiteľ. V tom období sa stretávali dosť často. Intenzívnejší vzťah s ním mal v roku 1998.