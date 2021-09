Pokračuje proces s Petrom G. a Ladislavom V.

Pezinok 7. septembra (TASR) - Pokračuje hlavné pojednávanie s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom G. a bratislavským expolicajtom Ladislavom V. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Prokurátor podal na súd obžalobu z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Vypovedať má bývalý námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Karol Cebo a Peter P., prezývaný Tiger.



Z obžaloby vyplýva, že obaja mali participovať na zrušení predbežného opatrenia vydaného Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS), ktorý zablokoval obchodnej spoločnosti Bopal majetok. Rozhodnutie KÚFS mali pomôcť zvrátiť prijatím úplatku vo výške 400.000 eur, ktorý mali rozdeliť aj iným osobám. Napokon malo prísť k vyplateniu zálohy vo výške 200.000 eur. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desiatich do 15 rokov.



Doteraz sa v tejto veci pojednávalo počas štyroch dní. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní. Prijatie úplatku odmietli.



Dvojica Peter G. a Ladislav V. bola zadržaná na začiatku decembra 2020 počas akcie Judáš. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci nej obvinila osem osôb. Medzi obvinenými boli aj bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský či námestník SIS Boris Beňa, ako aj ďalší bývalí predstavitelia SIS a bývalí vysokopostavení funkcionári Policajného zboru a finančnej správy.



Obvinení boli z korupcie a jedna osoba aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Lučanský sa vo väzbe v ústave v Prešove pokúsil o samovraždu a 30. decembra 2020 zomrel. Voči nemu stíhanie zastavili.



Bývalý námestník SIS Beňa uzavrel dohodu o vine a treste. Dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov.



K. Cebo si nepamätá na obsah stretnutia s Petrom G. a ďalšou osobou



Bývalý námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Karol Cebo si nepamätá na obsah stretnutia s Petrom G. a ďalšou osobou, na ktorom bol aj so svojím vtedajším šéfom Ľudovítom M. Uviedol to pred sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku počas procesu s bývalým bratislavským policajtom Ladislavom V. a exšéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom G. Práve na tomto stretnutí sa mali dohodnúť, akým spôsobom možno zrušiť predbežné opatrenie k zaisteniu majetku spoločnosti Dušana Bočkaya.



"Pamätám si na stretnutie, na ktoré ma zavolal môj nadriadený Ľudovít M. Malo sa odohrať v nejakej reštaurácii. Ako sme tam išli, povedal, že to bude stretnutie s nejakým príslušníkom spravodajskej služby," uviedol Cebo s tým, že na obsah stretnutia si nespomína. "Je to jednak dlhé časové obdobie a pre mňa to stretnutie nebolo ničím špecifické, že by som si z neho mal niečo zapamätať," povedal.



O stretnutí hovoril na jednom z predchádzajúcich pojednávaní podnikateľ Bočkay, ktorého firme predtým KÚFS predbežným opatrením zaistil majetok. "Výsledkom konverzácie bolo, že daná vec je riešiteľná a dostanem inštrukcie," uviedol predtým Bočkay. Neskôr mu mal Peter G. v saune Zochovej chaty povedať, že za 400.000 eur mu úrad majetok odblokuje. Napokon prišlo k odovzdaniu sumy 200.000 eur. Bočkay tvrdí, že bol Petrom G. a Ladislavom V. vydieraný.



Pojednávanie je odročené na 22. septembra a 14. októbra. Opätovne by mali vypočuť Bočkaya, a tiež jeho známeho Petra Škorvagu.



Peter P. sa dopočul, že D. Bočkay mal mesačne platiť Ladislavovi V.



Podnikateľ Dušan Bočkay mal platiť bývalému policajtovi Ladislavovi V. mesačne 5000 až 7000 eur. Vo svedeckej výpovedi pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) to uviedol Peter P. alias Tiger, odvolávajúc sa na informácie od Bočkayovej expriateľky. Ladislav V. a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter G. sú obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.



"Ani jedného z obžalovaných nepoznám. Skutočnosti týkajúce sa prejednávanej veci som nadobudol prostredníctvom iných osôb. A to najmä od osoby pani Martiny Krištofovej, s ktorou som sa zoznámil v Nitre prostredníctvom kamaráta," zdôraznil Peter P. Momentálne je vo väzbe pre obvinenie v inej trestnej veci.



Peter P. uviedol, že z rozhovoru s Krištofovou tiež vyrozumel, že mal Bočkay zaplatiť 200.000 eur za odblokovanie majetku firmy finančnou správou. Priamu vedomosť o odovzdaní peňazí však nemá. "Najdôležitejšou skutočnosťou, ktorá vo mne zarezonovala bola, že mal pán Bočkay podať na konci roku 2018 trestné oznámenie vo vzťahu k zablokovaniu majetku finančnou správou na osobu Ľudovíta M., ktorý bol toho času šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS)," podotkol.



Tvrdí, že s bývalým šéfom KÚFS Ľudovítom M. nemal od polovice roku 2017 dobré vzťahy. "Vypovedám o tom v iných trestných konaniach. Preto som sa zaujímal o pochybenia z jeho strany, či už vo vzťahu k mojej osobe, alebo k iným osobám,“ dodal. Zhoršenie vzťahov mala podľa Petra P. na svedomí tvrdohlavosť oboch. "Nepohodli sme sa na riešení situácie vo vzťahu k mojim spoločnostiam, ktoré spadli do koordinácie finančnej správy a ktoré mi Ľudovít M. pomáhal riešiť," spresnil s tým, že Ľudovít M. od neho žiadal odmenu vo výške 80.000 eur.