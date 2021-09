V kauze Petra G. a Ladislava V. sa má rozhodnúť 14. októbra

Pezinok 22. septembra (TASR) - Pezinok 22. septembra (TASR) - V kauze s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom G. a bratislavským expolicajtom Ladislavom V. by malo s najväčšou pravdepodobnosťou padnúť rozhodnutie 14. októbra. Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku to uviedla samosudkyňa Ružena Sabová, ktorá dovtedy prerušila hlavné pojednávanie. Prokurátor podal na súd obžalobu z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. V stredu sa čítali listinné dôkazy.



Sudkyňa na začiatku pojednávania prečítala štatistiku predbežných opatrení vydaných Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS). Počas informovania o správe Slovenskej informačnej služby (SIS) bola verejnosť z hlavného pojednávania vylúčená.



Pôvodne malo v stredu vypovedať viacero svedkov. Podnikateľ Dušan Bočkay ospravedlnil svoju neúčasť a sudkyňa vzápätí vyhovela návrhu obhajoby, aby boli on a jeho známy Peter Škorvaga vypočutí v rovnaký deň.





Pokračuje proces s Petrom G. a Ladislavom V., čítajú sa listiny

Pokračuje hlavné pojednávanie s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom G. a bratislavským expolicajtom Ladislavom V. na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Prokurátor podal na súd obžalobu z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Čítajú sa listiny.



Predvolaný svedok, podnikateľ Dušan Bočkay, ospravedlnil svoju neúčasť. Vypovedať mal v stredu aj jeho známy Peter Škorvaga, ale po návrhu obhajoby bude vypočutý na hlavnom pojednávaní 14. októbra spolu Bočkayom. "Mal by sa vyjadrovať k tej istej skutkovej okolnosti," zdôvodnil obhajca obžalovaných Adrián Kucek.



Sudkyňa považuje výsluch Škorvagu za dôležitý a umožnila jeho vypočutie 14. októbra. „Súhlasím, aby bol na tento termín predvolaný aj svedok Škorvaga a aby bol vypočutý v ten istý deň,“ povedal prokurátor



Obžalovaní mali participovať na zrušení predbežného opatrenia vydaného Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS), ktorý zablokoval obchodnej spoločnosti Bopal majetok. Rozhodnutie KÚFS mali pomôcť zvrátiť prijatím úplatku vo výške 400.000 eur, ktorý mali rozdeliť aj iným osobám. Napokon malo prísť k vyplateniu zálohy vo výške 200.000 eur. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desať do 15 rokov.



Doteraz sa v tejto veci pojednávalo počas piatich dní. Obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní. Prijatie úplatku odmietli.



Dvojicu Petra G. a Ladislava V. zadržali na začiatku decembra 2020 počas akcie Judáš. Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci nej obvinila osem osôb. Medzi obvinenými boli aj bývalý prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský či námestník SIS Boris Beňa, ako aj ďalší bývalí predstavitelia SIS a bývalí vysokopostavení funkcionári Policajného zboru a finančnej správy.



Obvinení boli z korupcie a jedna osoba aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Lučanský sa vo väzbe v ústave v Prešove pokúsil o samovraždu a 30. decembra 2020 zomrel. Voči nemu stíhanie zastavili.



Bývalý námestník SIS Beňa uzavrel dohodu o vine a treste. Dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov.