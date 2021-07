Pokračuje proces so Štefanom Á., ako svedok je predvolaný Peter Tóth

Bratislava 6. júla (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje v utorok hlavné pojednávanie so Štefanom Á. obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza. Dopoludnia na súde vypovedala jedna svedkyňa a znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru z odboru písmoznalectva. TASR to potvrdil právny zástupca TV Markíza Tomáš Kamenec.



Popoludní na 13. hodinu je predvolaný ako svedok bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth. Pôvodne Tóth nemal v utorok vypovedať. Verdikt sa v utorok neočakáva, pojednávanie by mal predseda senátu ŠTS odročiť.



V prípade v júni vypovedali bývalí riaditelia TV Markíza, podnikateľ Jozef Dufčák a iní svedkovia.



Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.



Štefan Á. v minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.