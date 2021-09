Pokračuje proces so Štefanom Á. v kauze televíznych zmeniek

Na archívnej snímke prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) Juraj Šanta. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Prokurátor ÚŠP v kauze zmeniek už nepredloží žiadne dôkazy

Na procese v kauze zmeniek v utorok po druhý raz vylúčili verejnosť

Bratislava 28. septembra (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje v utorok pojednávanie so Štefanom Á. v kauze televíznych zmeniek TV Markíza.Na proces sa dostavil obžalovaný, jeho obhajca, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta a aj právni zástupcovia televízie. Vypovedať ako prvá začala znalkyňa, ktorá vypracovala posudok za Kriminalistický a expertízny ústav (KEÚ) Policajného zboru. Posudok k zmenkám vypracovala v septembri 2019.povedala.zdôraznila.Znalkyňa však spochybnila posudok k zmenkám, ktorý v minulosti dal vypracovať obhajca Marek Para. Spochybnila metódu dating, ktorá podľa nej nie je využiteľná vo forenznej praxi. Po jej výpovedi predseda senátu ŠTS vylúčil na časť hlavného pojednávania verejnosť. Súd sa totiž oboznamoval s listinami, ktoré obsahovali utajovanú skutočnosť. Išlo o dôkaz, ktorý navrhoval prokurátor ÚŠP Šanta. Dôkazom bola správa Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá mala spochybňovať tvrdenie obžalovaného, že SIS mala informácie o zmenkách.Proces je naplánovaný aj na stredu (29. 9.). Obžalovaný chce ešte v rámci dokazovania predložiť ako dôkaz neznámu obálku. Naposledy 10. septembra vypovedal pred súdom prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a podnikateľ Milan Fiľo. V prípade viac ako mesiac predtým vypovedali aj bývalí riaditelia TV Markíza, podnikateľ Jozef Dufčák a iní svedkovia.Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, napokon vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta už Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku nepredloží ďalšie dôkazy voči obžalovanému Štefanovi Á. v kauze televíznych zmeniek TV Markíza. Šanta predložil viacero úradných záznamov vo veci zmeniek. Predtým vypovedala znalkyňa a čítali sa listiny, ktoré obsahovali utajovanú skutočnosť. Z tejto časti pojednávania bola vylúčená verejnosť.Obhajoba obžalovaného následne predložila súdu už v lete avizovaný dôkaz - obálku. Malo by ísť o správu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá by mala dokazovať, že tajná služba vedela o existencii zmeniek. Zároveň obhajoba požiadala, aby súd zvážil, či opätovne vylúči verejnosť, pokiaľ by pripustil tento dôkaz. Predseda senátu rozhodne, či dôkaz pripustí, v utorok popoludní.Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v procese so Štefanom Á. v kauze televíznych zmeniek TV Markíza pripustil posledný dôkaz obhajoby, utajované listinné dôkazy. Počas ich čítania v utorok druhý raz vylúčil z pojednávania verejnosť.Má ísť o správu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá má podľa obžalovaného potvrdiť, že tajná služba mala vedomosť o existencii zmeniek. Takýto utajený dôkaz obhajoba avizovala v lete tohto roku. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta kategoricky odmietol tento dôkaz.zdôraznil. Rovnaký názor zastávajú právni zástupcovia televízie.zdôraznil advokát Tomáš Kamenec.Predpoludním predseda senátu rovnako vylúčil z časti pojednávania verejnosť, keďže listinný dôkaz obsahoval utajované skutočnosti. Tento dôkaz predložil zase prokurátor Šanta.Súd si predtým vypočul posledný obrazovo-zvukový záznam. Išlo o televízne správy TV Markíza z roku 1998. V nich nebohý advokát Ernest Valko odmietol, že by spolupracoval a zastupoval podnikateľa Mariana Kočnera. Pripustil, že zastupoval v minulosti bývalú spolumajiteľku televízie Sylviu Klaus-Volzovú a potom jej vypovedal plnú moc. Valko sa vyjadroval k možným exekúciám smerom k TV Markíza a k vlastníckym právam.