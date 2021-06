Pokračuje proces v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza

Bratislava 30. júna (TASR) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje v stredu hlavné pojednávanie so Štefanom Á., obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.







Predvolaní sú ako svedkovia podnikateľ Jozef Dufčák, exriaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík a ďalší svedkovia. Výpoveď bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) nie je na programe procesu v stredu a ani na hlavnom pojednávaní vytýčenom na budúci utorok 6. júla.



Obžalovaný, ako aj jeho právny zástupca Štefan Neszméry, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta a právni zástupcovia TV Markíza sa na proces v stredu dostavili.



Naposledy 7. júna pred súdom vypovedali bývalí riaditelia televízie Václav Mika, Zuzana Ťapáková a Matthias Settele. Predtým pár dní vypovedal odsúdený Marian Kočner a odsúdený exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko zase vypovedať odmietol.



Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor ÚŠP Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.



Štefan Á. v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.



J. Dučák: Neviem nič o falšovaní zmeniek TV Markíza



Podnikateľ Jozef Dučák nevie nič o falšovaní dvoch televíznych zmeniek TV Markíza. Vypovedal tak ako svedok na pojednávaní s obžalovaným Štefanom Á. pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.



"Neviem nič o falšovaní zmeniek. Nebol som pri tom," povedal svedok. Podobne ako v minulosti odmietol, že by pre odsúdeného Mariána Kočnera zháňal starý atrament, papier a pero na výrobu falšovaných zmeniek. "S Kočnerom sa poznám veľmi dobre približne 42 rokov. S obžalovaným Štefanom Á. sa poznám približne dva-tri roky, približne vtedy, keď Kočnera zobrali do väzby," povedal.



Za Štefanom Á. ho mal poslať bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth. S Tóthom sa naposledy stretol, keď mal ísť exsiskár vypovedať na Národnú kriminálnu agentúra (NAKA) do Nitry, čo bolo približne v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. S Tóthom tento aktuálne dôchodca sa stretol približne štyri razy. Kočner, s ktorým údajne nefiguruje v žiadnej firme, mu z väzby žiadne motáky podľa jeho svedectva neposlal.



Dučák však priznal, že figuruje ako spoluobžalovaný s Kočnerom v prípade Technopol Servis. Svedok vypovedal, že v prípade zmeniek figuroval aj bývalý príslušník SIS a polície František Böhm. Ten mal byť podľa jeho slov "tútorom" Tótha. Böhm, ktorý bol obvinený v rámci akcie Božie Mlyny, mal byť kľúčovým svedkom v ďalších akciách NAKA. Vo februári spáchal vo svojom dome na Záhorí samovraždu.



Okrem Dučáka by mali pred ŠTS vypovedať v stredu ďalší traja svedkovia, medzi nimi aj exriaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík. Proces so Štefanom Á. je naplánovaný aj na utorok (6.7.).