Pokračuje proces v kauze Kuciak a prípravy vrážd prokurátorov

Pezinok 9. mája (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje v utorok proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze prípravy vrážd prokurátorov. "Súd už vykonal podstatnú časť dokazovania," povedala predsedníčka senátu Ružena Sabová.



Pojednávanie bolo krátko po jeho otvorení na približne 30 minút prerušené. Dôvodom je dodatočné doručovanie zápisníc z predošlých pojednávacích dní procesným stranám.



Sabová po prestávke informovala, že senát súhlasí s vyhotovovaním zvukového prenosu zo záverečných rečí i vyhlásenia rozsudku. Hlavné pojednávanie je okrem utorka naplánované aj na 12. a 19. mája.



Súd v utorok pokračuje v čítaní listín. Okrem iného sa majú čítať hodnotenia obžalovaných ústavmi na výkon väzby a trestu či informácie poskytnuté Národnou diaľničnou spoločnosťou. Prehrávať by sa mal tiež záznam z výsluchu Miroslava M. Obžalovaný Darko D. by mal absolvovať výsluch v súvislosti so žiadosťou o prepustenie z väzby.



Senát zatiaľ nerozhodol o návrhu Darka D. na výsluch svedka. Sabová informovala, že ďalšie návrhy na vykonanie dokazovania boli prokurátormi, splnomocnencami poškodených, obhajcami i obžalovanými vzaté späť.



V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 súd rozhoduje o vine Mariana K. a Aleny Zs. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil v máji 2021 prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú tri rozhodnutia. Miroslav M. a Tomáš Sz. dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán A. 15 rokov nepodmienečne.



Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie, súd ho uznal vinným. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť od Mariana K. podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho približne o rok neskôr.