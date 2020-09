Pokračuje proces v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej

Bratislava 29. septembra (TASR) – Pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II pokračuje hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej, kde figuruje ako obžalovaný exriaditeľ televízie Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel, na doživotie odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák a jeho komplic Miloš Kaštan.



Ako Pavol R., Lališ, tak aj Kaštan sa ospravedlnili a dali súhlas svojim obhajcom na proces v ich neprítomnosti. Na proces eskortovali len Černáka. Medzi svedkami by mal v utorok vypovedať aj podnikateľ Marian K. Pojednáva sa, ako aj doteraz, za prísnych bezpečnostných opatrení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.



Ako prvá vypovedala Andrea S. – bývalá vedúca sekretariátu televízie Markíza. Pozná len obžalovaného exriaditeľa a to od roku 1995. V televízii pracovala do leta roku 2008. Poškodenú Volzovú pozná, osobne sa s ňou nerozprávala.



Svedkyňa nemá vedomosť o nejakých sporoch medzi dvojicou, ani o tom, že by poškodenú Volzovú niekto sledoval alebo sa jej vyhrážal. Neprichádzala s ňou do pracovného styku. V prípravnom konaní uviedla, že dvojica mala medzi sebou len bežné pracovné nezhody. Po jej výpovedi eskortovali na pojednávanie v kauze televíznych zmeniek neprávoplatne odsúdeného Mariana K.



V júni súd vypočul štyroch svedkov, medzi nimi bývalú manželku hlavného obžalovaného Pavla R. Vieru, bývalého ochrankára a bývalého šoféra exriaditeľa Radovana Ondruša, ďalšieho šoféra Branislava Naništu a napokon aj člena piešťanskej časti bratislavskej skupiny piťovcov Róberta Bíleho.



Pavol R., ktorý je stíhaný na slobode a monitorovaný elektronickým náramkom, sa v júni na súd nedostavil. Ospravedlnil sa a dal súhlas na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Rovnako aj Lališ požiadal o pojednávanie v jeho neprítomnosti.



Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol R. u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája minulého roka. Kýbel, rovnako ako Pavol R., účasť na príprave vraždy poprel. Černák a Kaštan sa k činu priznali. Tohtoročné aprílové pojednávanie bolo pre ochorenie COVID-19 zrušené.



Pavla R. spolu s podnikateľom Marianom K. senát Špecializovaného trestného súdu 27. februára uznal vinnými za falšovanie zmeniek TV Markíza. Odsúdil ich na 19-ročný trest odňatia slobody. Marian K. dostal aj peňažný trest 10 000 eur. Odsúdení avizovali odvolanie, vo veci tak bude rozhodovať Najvyšší súd SR.