Pokračuje proces v kauze prípravy vraždy S. Klaus-Volzovej

Bratislava 1. decembra (TASR) - Na Okresnom súde (OS) Bratislava II pokračuje vo štvrtok proces v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky exriaditeľa TV Markíza Pavla R. Sylvie Klaus-Volzovej. Výsluch by mal absolvovať svedok Štefan Agh a znalci.



Obžalobe čelia bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R., bos skupiny sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, Mikuláš Černák a Miloš Kaštan.



Na štvrtkové pojednávanie priviedla eskorta z obžalovaných len Pavla R., ktorý si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov.



Proces na bratislavskom okresnom súde sa začal v máji 2019. Černák a Kaštan sa k spáchaniu činu na prvom pojednávaní priznali, Kýbel a Pavol R. naďalej vinu popreli. Černák sa poškodenej Klaus-Volzovej ospravedlnil.



Š. Agh nemá vedomosť, že by Pavol R. plánoval vraždu S. Klaus-Volzovej

Podnikateľ Štefan Agh nemá vedomosť o tom, že by exriaditeľ TV Markíza Pavol R. v minulosti plánoval vraždu bývalej spoločníčky Sylvie Klaus-Volzovej. Uviedol to pred senátom Okresného súdu (OS) Bratislava II na štvrtkovom pojednávaní. Agh si odpykáva 13-ročný trest vo väzení v súvislosti s falšovaním televíznych zmeniek.



Vo štvrtok absolvoval svedecký výsluch v rámci kauzy prípravy vraždy Klaus-Volzovej. "Čo sa týka prejednávaného skutku, informácie mám len z médií. Neviem sa vyjadriť k skutočnostiam, ktoré sú uvedené v obžalobe," podotkol Agh. Nemá vedomosť, že by sa mal Pavol R. usilovať o život poškodenej. "Takto sa pani Klaus-Volzová predo mnou nikdy nevyjadrila," uviedol.



Zdôraznil, že poškodenú spoznal v súvislosti s kauzou TV Markíza, keď si spoločnosť Gamatex uplatňovala voči televízii pohľadávku. Klaus-Volzová túto pohľadávku uznala. "V roku 1998 som nadobudol spoločne s pánom Kočnerom podiel v tejto spoločnosti," povedal.



