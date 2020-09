Pokračuje proces v kauze vraždy Sýkoru, vypovedá Ivan Lexa

Na snímke obžalovaný Richard B. (vľavo), prezývaný Kofola čaká pred pojednávacou miestnosťou na Okresnom súde (OS) Bratislava I. na proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997, 29. septembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann

Lexa: Sýkoru som nepoznal

Bratislava 29. septembra (TASR) – Takmer po dvoch rokoch pokračuje súdny proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997. Pred trojčlenným senátom Okresného súdu Bratislava I v utorok vypovedajú viacerí svedkovia. Momentálne svedčí bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa s vylúčením verejnosti.V utorok zatiaľ vypovedali manželka aj bývalá priateľka Petra Križanoviča. Ten bol zavraždený v roku 1997, svedkovia Martin Bihári a Mikuláš Černák v minulosti na súde tvrdili, že sa mal podieľať na vražde Miroslava Sýkoru.Bývalá Križanovičova priateľka Ivana Škultétyová sa poznala so všetkými obžalovanými.spresnila s tým, že o skutku počula len z médií.Klaudia Križanovičová vypovedala o udalosti, ktorá sa udiala v novembri 1996, keď bol pred ich domom postrelený jej manžel. Priblížila, že mu museli amputovať nohu, druhú mal prestrelenú.skonštatovala.V prípade sú obžalovaní Ľuboš F., Richard B., Milan M. a Marek L. Sýkoru mali vo februári 1997 podľa prokurátora zavraždiť na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave. Prokurátor uviedol, že ho najskôr zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Útočníci ho mali vzápätí 'doraziť' ďalšou streľbou zo samopalu. Podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.Ľuboša F. minulý rok v inej veci prepustili z väzby. Obvinený je z lúpeže a incidentu, ktorý sa odohral v roku 2018 v erotickom salóne pri Leviciach. Koncom marca tohto roka na neho podala prokurátorka obžalobu na Okresný súd v Leviciach. Okrem toho čelí žalobe za inú trestnú činnosť na Okresnom súde v Nitre.Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa v utorok vypovedal bez prítomnosti verejnosti ako svedok v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997. Pred pojednávacou miestnosťou uviedol, že sa so zavraždeným Sýkorom nepoznal.poznamenal s tým, že na samotnú vraždu sa súd pýtal len okrajovo.dodal.